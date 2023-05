Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: Una storia d'amore che conquista il pubblico - Controcopertina

Oriana Marzoli ha lasciato il suo segno nel GF Vip 7 e anche dopo due mesi dalla fine del reality, l’attenzione del pubblico verso di lei è ancora altissima. Ciò che ha appassionato maggiormente i telespettatori è stata la storia d’amore nata con Daniele Dal Moro, noto volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello nip. Tra alti e bassi, i due hanno iniziato a frequentarsi proprio all’interno della casa, per poi continuare la loro conoscenza fuori dal reality show, che ha visto trionfare Nikita Pelizon.

Il lieto fine

La sera della finalissima, Oriana Marzoli è stata sorpresa da Daniele Dal Moro, che è passato a prenderla con un van per andare via insieme. Questo gesto romantico ha entusiasmato numerosi fan del programma, dimostrando la grande sintonia tra i due. Recentemente, alcuni fan hanno avuto l’opportunità di rivolgere delle domande all’ex concorrente, e ovviamente non potevano mancare quelle sulla sua relazione con Daniele Dal Moro.

Una relazione ufficiale confermata

La domanda tanto attesa è stata posta a Oriana Marzoli: “Possiamo finalmente definire la vostra relazione come ufficiale?” Con un sorriso smagliante, Oriana ha risposto confermando finalmente che la loro relazione può essere definita ufficiale. Ha precisato: “Sì, sì. Possiamo dirlo: dal giorno 8. Veramente dall’8.” Questa dichiarazione ha fatto festeggiare gli Oriele, il fandom che ha sostenuto la coppia sin dai primi approcci nel GF Vip 7.

Le tappe successive

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, i due innamorati hanno trascorso del tempo insieme a Verona, la città natale di Daniele Dal Moro, e successivamente si sono diretti in Spagna, dove risiede Oriana Marzoli. Inizialmente, sembrava che le cose andassero alla grande tra loro, ma un’indiscrezione dell’influencer Deianira Marzano ha seminato il dubbio tra i fan. Cosa sta accadendo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

L’indiscrezione di Deianira Marzano

Deianira Marzano ha deciso di parlare e ha condiviso un’indiscrezione proveniente da una fonte anonima: “Daniele e Oriana sono palesemente in crisi. Lei è scappata a Madrid dopo nemmeno mezza giornata a Verona e non lo nomina più su Twitter.” Tuttavia, secondo gli Oriele, questa indiscrezione è stata inviata dagli haters della coppia con l’intento di screditare il loro rapporto. “Dopo Deianira, l’amico di ddm, una donnalisi, ora anche la ragazza corva più lucida di mezzo fandom che li segue da mesi… e vabbè… #oriele”. Deianira stessa ha spiegato che molto probabilmente Oriana si trova in Spagna per motivi di lavoro, e ciò potrebbe spiegare la sua temporanea assenza o il fatto che non menzioni Daniele su Twitter.