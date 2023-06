Oroscopo Branko 17 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Fai attenzione perché oggi tenderai ad essere un po ‘troppo sciolto. Pensa prima di impegnarti e dai più importanza alla profondità dei sentimenti prima delle apparenze. Senza chiedere alla tua cotta cosa stanno facendo i loro genitori in questo momento, parla un po ‘con loro / lui prima di concludere che sono la donna / uomo della tua vita. Il futuro della tua relazione dipenderà dall’autenticità dei tuoi sentimenti. Quindi mostra serietà e discrezione.

Toro

Durante il giorno potrebbe esserci molto in gioco… Alcuni elementi della tua vita potrebbero venire in superficie e potrebbero anche venire a disturbare il filo conduttore delle tue idee. Tenere… E se hai l’impressione che il tuo equilibrio sia minacciato da tutti quei sentimenti che sono sorti dal passato, prendine cura subito, prima che sia troppo tardi. Pensa che è giunto il momento di ripulire i tuoi ricordi e la tua vita.

Gemelli

In questo giorno ti vedrai con umorismo per costruire un nido o qualcosa di simile. Vi chiederete se da qualche tempo vivete una piacevole storia d’amore. Potresti pensare di sistemarti con il tuo partner, cercare un piccolo nido d’amore per entrambi o proporti di sposarti. Se sei single, molto probabilmente ti troverai a considerare la possibilità di stabilirti con qualcuno in modo permanente. In breve, potresti avere voglia di fidanzarti oggi.

Cancro

Se non fai un piccolo sforzo per essere più disponibile per gli altri, potresti rischiare di avere una giornata difficile. Inoltre, sarà assolutamente necessario che tu cerchi di capire il tuo partner invece di cercare di imporre le tue opinioni. È possibile che oggi lui sia un po’ sensibile e tu un po’ autoritario. Quindi dai priorità alle discussioni rispetto alle effusioni. Sii reattivo e intuitivo, mettiti nei panni dell’altro e tutto andrà bene.

Leone

È molto probabile che durante il giorno consideri che vorresti cambiare un po ‘la tua vita amorosa. Forse la routine si è stabilita in profondità nella tua vita amorosa. Invece di passare le serate davanti alla TV, cerca di essere creativo. A volte è necessario dare quell’impulso che per un certo tempo allontana le abitudini che uccidono l’amore. Porta il tuo partner a un concerto o trascorri la notte in un parco sotto le stelle.

Vergine

La tua natura stravagante e fantasiosa potrebbe essere particolarmente esacerbata oggi, quindi dovresti coltivare quell’aspetto della tua personalità. Ti senti pieno di generosità e amore, quindi non esitare a condividerli con gli altri. Il tuo sorriso non ha prezzo. Fatelo risplendere senza moderazione e illuminerete il mondo intorno a voi. Proiettando la tua energia positiva tra le persone intorno a te, renderai tutti felici. E, soprattutto, a te il primo.

Bilancia

Durante il giorno noterai che l’amore ti dà le ali. Vedrai le cose con una visione alta e in grande stile, vorrai sferrare un grande colpo per mostrare il tuo amore al tuo partner. Ma dovresti iniziare disciplinando te stesso e canalizzando tutta questa energia creativa. Prima di costruire una cattedrale per questo, dovresti prima costruire una casa piccola e accogliente. E pensa che potrebbe scappare se gli dai tutto in una volta e immediatamente.

Scorpione

Questo non è affatto il giorno in cui dovresti sentirti dispiaciuto per te stesso, quindi la cosa migliore che puoi fare è uscire e divertirti. Inoltre, la risata potrebbe essere il rimedio ideale per tutte le emozioni e ti aiuterà a ritrovare il tuo buon umore. Dovresti anche ricordarti di sorridere interiormente, il che chiarirà i tuoi pensieri oscuri e ti metterà di buon umore.

Sagittario

Oggi tutto dovrebbe andare bene per te nel campo dell’affettività. Più tempo trascorri con altre persone durante il giorno, più ti sentirai soddisfatto mentre il sole si avvicina. Gli altri sembrano trasmetterti la loro energia vitale. Sei una specie di bomba a orologeria. Cogli l’occasione per vedere quante più persone possibile. Trascorri del tempo con i tuoi amici, il tuo partner e i tuoi figli, se li hai. Tutti questi scambi personali saranno molto utili.

Capricorno

Molto probabilmente, oggi sarà un giorno pieno di eventi felici. Ti sentirai al centro di tutta l’attenzione, specialmente quando si tratta della bellezza della vita e dell’amore. Quindi assicurati di essere affascinante come tutti pensano che tu sia e cogli l’occasione per divertirti. Potresti anche iniziare a levitare mentre cammini per strada perché ti sentirai benissimo.

Acquario

Il romanticismo sarà sotto i riflettori oggi. L’amore ti dà le ali e ti fa venire voglia di metterti di fronte alla persona che ami per dire parole dolci. Forse devi pensare che è giunto il momento di dichiarare il tuo amore o condividere il tuo affetto con le persone intorno a te. Porta un po ‘di calore a coloro che ne hanno più bisogno, vedrai che apprezzerai anche la loro vicinanza il giorno in cui il tuo fuoco interiore diminuirà di intensità.

Pesci

Durante tutta la giornata il vostro desiderio di piacere sarà particolarmente accentuato. Potrebbe anche essere possibile per te sorprenderti mentre cerchi di sedurre chiunque incroci il tuo cammino. Lascia che il tuo cuore brilli con tutte le sue luci. Potresti semplicemente voler conoscere altre fonti di affetto. Ma dovresti assicurarti di non attraversare i confini di cui ti pentirai in seguito.