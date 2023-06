Oroscopo Paolo Fox domani 17 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Un aspetto negativo di Saturno vi farà sentire poco bene dal punto di vista emotivo oggi, anche le questioni lavorative potrebbero non filare lisce o brillanti come vorreste. Insomma, una giornata in cui potreste sentirvi a disagio, anche se in realtà andrà tutto meglio di quanto pensiate.

Toro

Questo sarà un giorno per raccogliere i frutti di ciò che hai seminato nei giorni precedenti, anche per avere qualche colpo di fortuna su cui non contavi. Giove sta transitando in Toro ormai da qualche settimana e piano piano vi comunicherà quella grande fortuna che il pianeta porta sempre con sé. Oggi vi aspetta qualcosa di positivo e desiderato.

Gemelli

Saturno oggi non è in armonia e questo può significare che le cose non vanno come avevi programmato, che una sorta di sfortuna fa deragliare tutto quello che stai facendo e alla fine il successo se lo prende qualcun altro, oppure lo indossi, ma con molta meno brillantezza di quanto avresti meritato. Essere pazientare.

Cancro

Un aspetto negativo di Saturno vi farà apparire oggi più introversi o sfuggenti di quanto già non siate, potreste addirittura avere un carattere più secco o tagliente, attirandovi fraintendimenti, o addirittura nemici, quando non dovrebbe essere così. Anche se non ne hai molta voglia, dovresti sforzarti di superarlo.