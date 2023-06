Oroscopo Paolo Fox domani 17 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Questo sarà un giorno di grandi contrasti, negativo o conflittuale per molti ma anche altamente positivo per altri, e tu sei tra questi ultimi. Ti aspetta un’esperienza molto piacevole nel tuo lavoro e allo stesso tempo brillantezza o successo. Ma anche la tua vita sentimentale potrebbe regalarti, parallelamente, una gioia inaspettata.

Vergine

Grandi sforzi e sacrifici che saranno coronati dal successo, anche da un successo che non ti aspetti. E non è tutto perché potresti trovare anche congratulazioni o riconoscimenti inaspettati. Oggi sarà per voi una giornata di importanti sorprese che saranno per il meglio. Il destino sta intervenendo a tuo favore.

Bilancia

Combatti febbrilmente per i tuoi sogni e desideri più intimi, infatti oggi proverai a svolgere il compito che avresti dovuto svolgere per molti giorni. All’improvviso avrai una gran fretta e ti renderai conto di tutto ciò che avresti potuto fare, ma, tuttavia, non l’hai fatto. Non lasciarti sopraffare da ciò che non puoi più ottenere.

Scorpione

Oggi Saturno troverà qualcosa di più potente e anche dissonante, per altri non è un bene, ma per te lo sarà, poiché ti aiuterà a tirar fuori il tuo lato più combattivo e implacabile, a ignorare i tuoi bisogni e le tue comodità e ad attendere solo a quello che devi fare. Sforzi che alla fine saranno coronati da un grande successo.