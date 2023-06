Oroscopo Paolo Fox domani 17 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Come amico sei migliore di chiunque altro, dai tutto con il più grande amore e generosità, quindi non dovrebbe sorprenderti che anche i tuoi amici facciano lo stesso con te, e proprio oggi ti faranno una grande sorpresa facendoti grande bene o salvarti da una situazione molto difficile sul lavoro. La fortuna arriverà attraverso gli amici.

Capricorno

Fai attenzione a cercare di prendere scorciatoie nel tuo lavoro o, semplicemente, a percorrere strade non troppo corrette perché non funzionerà per te e può farti molto male. Oggi Saturno, che è proprio il tuo pianeta dominante, sarà dissonante ed è una pessima giornata per tentare la fortuna, c’è sempre una questione in sospeso.

Acquario

Non sempre i problemi si risolvono con un colpo di fortuna, la verità è che nella stragrande maggioranza dei casi bisogna combattere e affrontare situazioni molto difficili. Ed è proprio questo che ti accadrà oggi, ma alla fine il tuo sforzo sarà ricompensato e potrai realizzare qualcosa che sembrava impossibile.

Pesci

Fai attenzione alle grandi delusioni, siano esse in amore, amicizia o semplicemente con le persone che ami, fidati di loro e rifiuta di vedere il loro lato meno piacevole. Il tuo cuore è nobile e sempre pieno di gentilezza, ma quello di molti di coloro che ti circondano non c’entra niente. Oggi rimarrai gravemente deluso.