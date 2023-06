Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 17 giugno 2023, previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Una lettera d’amore, una telefonata della persona amata o una e-mail romantica. Ognuna di queste tre opzioni sarebbe di tuo gradimento, è quello che vorresti e, inoltre, potrebbe occuparti tutto il giorno. Arriverà se deve. Nel frattempo, non trascurare il tuo lavoro. Ti stimolerà e, inoltre, potrai avere una bella sorpresa quando tornerai a casa. Dedicati al tuo lavoro e il resto avverrà naturalmente, senza che tu debba nemmeno pensarci.

Toro

Potrebbe esserci un errore di comunicazione tra te e il tuo partner oggi, o tra un collega o un partner. All’improvviso, dubiti di lui e inizi a farti domande. Ma non cadere nella trappola. Lascia spazio al tuo lato caldo e amichevole per ristabilire un contatto di qualità. Potresti scoprire che tutto sta andando bene. Forse hai solo bisogno di un po ‘d’aria. E per te, può anche tornare utile. Vale la pena parlarne.

Gemelli

Con un giorno come oggi, l’anno promette di essere buono nel campo dell’amore. Molto probabilmente, vuoi vivere nuove avventure e, senza dubbio, realizzarti anche a livello personale. Dovresti cercare di rendere più intensa la relazione d’amore che hai attualmente. Usa tutto il tuo fascino e il tuo ardore per capovolgere il cuore del prescelto. Cosa aspetti a conquistare o riconquistare la persona che ti fa battere il cuore?

Cancro

Oggi potrebbe essere un buon giorno per apprezzare il valore della tua relazione romantica e il posto che occupa nella tua vita. A volte stai bene da solo e vai da solo, e ti chiedi se l’altro è davvero fondamentale nella tua vita. Ma in realtà sai molto bene fino a che punto hai bisogno di qualcuno. Se questo non è il caso, dovresti almeno renderti conto che non sei così solo come pensi.

Leone

Oggi sarai in vena piena di nostalgia. Forse sei solo un po’ più sentimentale del solito. L’inizio di una nuova stagione è sempre un buon momento per fare un piccolo esame di coscienza. Niente di grave, solo un bilancio che ti permette di andare avanti. Non lasciare che i rimpianti e gli errori del passato ti ostacolino. Dovresti essere più indulgente con te stesso se vuoi costruire progetti solidi.

Vergine

Oggi è un giorno che sarà pieno di passione ed emozione. Potresti persino trovare difficile concentrarti sul tuo lavoro. Ad ogni modo, prova a seguire il tuo programma. Sarai molto più rilassato e sarai in grado di goderti l’appuntamento romantico che sarà meglio che, se non l’hai già fatto, lo risolvi il prima possibile. Per coloro che sono single, un po ‘di decisione e coraggio con la persona a cui sono interessati non farebbero male.

Bilancia

La vostra natura compiacente oggi si svilupperà ulteriormente. Inoltre, avrai un comportamento amichevole che fa sentire tutti a proprio agio. Forse e anche se è domenica, potresti incontrare futuri nuovi clienti oggi. Oppure intervisterai un dipendente. Saprai come farlo rilassare e goderti questa conversazione. La tua socievolezza diffonderà gentilezza e buon umore intorno a te, il che farà sentire tutti molto a proprio agio con te.

Scorpione

Oggi non dovresti escludere il fatto che ti ritrovi a sognare ad occhi aperti su qualcosa. E più specificamente in qualcosa legato all’amore. Se sei single tuo malgrado, chiediti perché, cosa dovresti fare e impegnarti a fare quel cambiamento. Se vivete in coppia, organizzate una cena nel piccolo ristorante dove avete avuto il vostro primo appuntamento. E ricorda di tenere sempre un piede a terra in modo da non perdere il passo quando sali le scale.

Sagittario

Oggi potresti cercare di fare qualche ricerca. Sei molto capace di esaminare le cose in profondità quando guardi negli occhi delle persone le risposte che cerchi. Dovresti sentirti libero di adottare una postura aggressiva se sei guidato da un istinto. Usa le tue emozioni come strumento invece di credere che ti ostacolino. E non esitare a dare consigli perché lo fai molto bene.

Capricorno

Non sorprenderti se oggi sei molto sentimentale. Ora è il momento di trascorrere un po ‘di tempo con il prescelto del tuo cuore. Se sei solo, dovrai mostrarti come una persona intraprendente. Esci di casa e nasconditi. Provoca incontri e mettiti in una situazione. Potresti chiederti se con questo amico e confidente, l’amicizia è l’unica relazione possibile. Dovresti provare una cena a lume di candela e un delizioso piatto da dessert, You Never Know.

Acquario

Rimarrai sorpreso dall’attenzione che riceverai durante la giornata di oggi. L’energia che questa giornata emana è divertente e romantica. Se vai a pranzo, anche la cameriera potrebbe voler flirtare con te. Al lavoro, un tuo collega potrebbe improvvisamente mostrare grande interesse per te. E non capirai perché il gioco dell’amore ti mette improvvisamente nei guai. Approfitta di tutto questo e concediti il permesso di deliziarti di queste attenzioni inquietanti.

Pesci

L’amore e il romanticismo daranno il tono per questo giorno. La configurazione dei pianeti stimola sentimenti e relazioni. Potresti essere dell’umore giusto per ospitare una cena romantica a lume di candela. Potresti arrivare al punto di parlare d’amore al tuo partner. Se sei single, ora è il momento per te di essere coraggioso e andare al primo appuntamento. Non ve ne pentirete.