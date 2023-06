Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Se ti senti minacciato, al lavoro, a casa o con i tuoi amici, non esitare a cercare dentro l’origine di questa sensazione di insicurezza. Durante il giorno tenderai a lasciarti trasportare facilmente e il tuo disagio interno determinerà un comportamento indegno di una persona intelligente come te. Per ora, dovresti controllare la tua gelosia. Per un cuore coraggioso come il vostro nulla è impossibile.

Toro

Ti manca la fiducia in te stesso e dovresti scoprire perché ti succede. Dovresti chiederti se ti è successo qualcosa di recente che ti ha colpito così tanto da sentirti vulnerabile e insicuro. Potrebbe anche essere che tu abbia sperimentato qualche tipo di fallimento. Spesso, questo è solitamente responsabile dell’improvvisa mancanza di fiducia in se stessi. Devi trovare la fonte del problema per ricostruirti su basi più solide.

Gemelli

Come un ragno, tessi la tua tela d’amore per attirare sottilmente la tua preda. Ma non appena ti senti minacciato, ti ritiri rapidamente e diventi molto facilmente geloso. Quindi non esitare a chiederti perché ti senti così fragile e insicuro. La presunta perfezione che percepite negli altri non svaluta in alcun modo le vostre qualità. Ci vuole tutto per fare un mondo e il mondo ha bisogno di te.

Cancro

Durante il giorno vi troverete un po’ nervosi. La verità è che potresti avere una brutta sensazione o potresti anche non essere del tutto sicuro della decisione che dovresti prendere su una determinata situazione, quindi fai molta attenzione e non saltare alle conclusioni. Dovresti pensare con calma a dove si trova la fonte della tua apprensione. Prenditi il tempo che ti serve perché non ha senso correre.

Leone

Oggi non dovresti lasciare che un cuore spezzato disturbi la tua giornata. Se hai deciso di separarti dal tuo partner perché sei molto chiaro che le tue diverse personalità non possono mai trovare un terreno comune, potresti sentirti in colpa per il loro disagio e tristezza. Se la tua decisione è il risultato di una scelta attentamente ponderata e ponderata, dovresti darla per scontata. Ricorda che non eri felice. Il tempo cancella sempre tutto.

Vergine

Durante il giorno vi chiederete se in questi ultimi tempi il vostro amor proprio non abbia sofferto abbastanza. In tal caso, dovresti prendere le misure necessarie per cercare di correggere la situazione. Le prove della vita ostacolano la fiducia in se stessi. Trova un’occupazione in cui sei bravo, anche se si tratta di cucinare o restaurare un mobile, ma, soprattutto, in questo momento non cercare di affrontare sfide inutili. Inizia ritrovando il tuo equilibrio.

Bilancia

In questo giorno un piccolo sentimento di inferiorità potrebbe aleggiare su di te. La minima scusa ti farà bene per mettere in discussione tutto e, anche, per sottovalutare te stesso. Cogli l’occasione offerta da questa giornata per cercare di capire da dove viene questa sensazione di insicurezza. Non esitate a portare alla luce vecchi ricordi sepolti nel profondo del vostro essere. Vedrai che il passaggio dall’inconscio al conscio ti permette di risolvere molte difficoltà.

Scorpione

È possibile che oggi ti senta molto sopraffatto da una curiosa e strana sensazione di insicurezza. Hai paura, ma la verità è che non sai molto bene da dove viene quella paura. Forse è la paura di essere rifiutati o di perdere qualcosa di molto caro e importante per te o, forse, di fallire. Prenditi il tempo necessario per poter analizzare quella sensazione di insicurezza e trovare alcuni mezzi per farla sparire.

Sagittario

La tua modestia a volte ti impedisce di rivelare i tuoi sentimenti. Tuttavia, dovreste cercare di affrontare con coraggio e determinazione le situazioni che affronterete nel corso della giornata odierna. Non scappare dalle tue responsabilità, altrimenti le cose potrebbero diventare brutte. Sii coraggioso ed esprimi ciò che porti nel cuore a coloro che meritano che tu rilasci quattro verità ben dette. Senza dubbio, alla fine della giornata, ti sentirai molto meglio.

Capricorno

Preparati a vivere oggi un’esperienza che potrebbe stravolgere tutte le tue certezze e convinzioni. È anche possibile che le notizie possano cambiare la tua visione degli altri. Potresti essere sorpreso di apprendere che una persona cara, che pensavi di conoscere perfettamente, ha una sorprendente passione segreta o che la tua segretaria sta facendo qualcosa che non avresti mai immaginato potesse fare. Pensandoci, sono probabilmente i tuoi pregiudizi che ti sorprendono di più.

Acquario

Oggi dovresti riflettere attentamente prima di parlare, e dovresti anche fare il possibile per parlare chiaramente. Man mano che gli eventi accadono, potrebbe essere che gli altri interpretino male le tue parole e sebbene tu voglia essere esplicito, non sei necessariamente per l’ascoltatore. Prenditi il tempo per ripetere le cose e, se necessario, lascia che le persone ti facciano la stessa domanda più volte. In breve, dovresti essere diplomatico e pedagogico.

Pesci

Oggi potrebbe essere il giorno perfetto per iniziare una nuova attività. L’influenza energetica offerta dai pianeti del giorno vi permetterà di affrontare una o due nuove sfide. Se non hai mai rivelato le tue abilità culinarie ai tuoi cari, dovresti indossare rapidamente un grembiule e preparare una cena romantica per il tuo partner. È giunto il momento per te di liberare la tua creatività divertendoti.