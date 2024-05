Salute di Fedez in peggioramento, lo staff: «Situazione critica». Mistero sul ricovero

Le condizioni di salute di Fedez peggiorano: il rapper annulla la partecipazione al programma di Alessandro Cattelan. Situazione più seria del previsto, ma non ci sono conferme su un nuovo ricovero.





Lo stato di salute di Fedez sembra essere peggiorato, portandolo a cancellare la sua partecipazione alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio. Questa situazione è risultata più grave di quanto inizialmente immaginato, come riportato dall’Ansa citando fonti vicine al rapper. Tuttavia, non ci sono al momento conferme su un possibile nuovo ricovero, nonostante alcune indiscrezioni lo suggeriscano. Fonti dell’Adnkronos vicine a Fedez hanno dichiarato: “Federico è stato male, doveva registrare con Cattelan sabato e non ha potuto. Non è ricoverato.”

Cattelan ha commentato la situazione: “Tutti sappiamo quanto l’attenzione su Federico sia sempre altissima. Quando lo abbiamo contattato, tempo fa, avevamo pensato a qualcosa di simpatico, come farlo apparire a sorpresa a un matrimonio. Era divertente, soprattutto considerato ciò che sta accadendo nel suo matrimonio. Ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato.” Successivamente, a causa delle vicende recenti, avevano pensato a un trattamento diverso per Fedez. “Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute. Gli faccio i miei migliori auguri per una pronta guarigione,” ha aggiunto Cattelan.

Nel frattempo, Fedez è stato coinvolto in un altro scandalo legato a un’aggressione. È stato denunciato dai carabinieri dopo un presunto pestaggio a Iovino in via Traiano a Milano, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Secondo quanto riportato, un gruppo di 8-9 persone, tra cui Fedez, sarebbe sceso da un minivan per attaccare Iovino. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e due testimoni avrebbero identificato il rapper tra gli aggressori.

Prima di questo incidente, Iovino e Fedez avrebbero partecipato a una rissa all’interno del locale The Club in zona Brera, accompagnati dall’ultrà milanista Christian Rosiello e altri tifosi rossoneri. Una ragazza, ipotizzata come Ludovica Di Gresy, era stata indicata come presente durante questi eventi. Tuttavia, intervistata dal Messaggero, Ludovica ha negato ogni coinvolgimento: “Quella sera ero a cena fuori con la mia famiglia e non mi sono mossa da casa dopo le 21:30. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e il proprietario della discoteca.”

Anche Fedez ha negato la sua presenza al Salone del Libro di Torino, dicendo ai giornalisti di non essere stato coinvolto nell’aggressione. Questa intricata vicenda continua a suscitare grande interesse mediatico, mentre le condizioni di salute del rapper rimangono sotto osservazione.