Oroscopo Branko 19 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi potresti essere interessato a fare piani pratici. Urano ti sta portando nella giusta direzione. Ti consigliamo di completare un’attività incompiuta il prima possibile. State guadagnando credibilità e ora è il momento di convincere coloro che possono sostenervi. La tua vita amorosa si sta dirigendo verso un periodo tranquillo. Ti senti a tuo agio e il tuo buon umore e vivacità ti avvicinano al tuo partner. E’ giunto il momento di instaurare relazioni amichevoli.

Toro

Per alcuni, questo sarà il momento di inviare il tuo CV o registrarti per un’offerta di lavoro online. I posti di lavoro nel settore pubblico saranno favoriti. Avrai una giornata meravigliosa, che sarà di buon auspicio per incontri dinamici. Traboccherai il tuo fascino naturale che attirerà l’attenzione di persone genuine che saranno disposte a prendersi il tempo per conoscerti in un ambiente caldo, per non dire avido. Il tuo partner sarà influenzato da qualsiasi atmosfera tu crei nella tua relazione. Scegli di usarlo nel bene e nel male.

Gemelli

Questo è un buon giorno per fare ricerche o lavorare solo perché sei dell’umore giusto per studiare. Rimarrai concentrato su questioni pratiche. Coloro che ti circondano possono essere sconcertati dalla tua posizione obiettiva, ma fai attenzione a non isolarti. Renderai la tua vita materiale più stabile finché diventerai indispensabile, ma essendo umile. La comunicazione è buona con il tuo partner. Tuttavia, c’è il rischio che tu creda di essere troppo ragionevole. Sarebbe inutile spiegare tutto. Mantieni un’aura di mistero intorno a te.

Cancro

Oggi potresti creare contatti entusiasmanti che ti apriranno le porte. Nuove amicizie molto positive stanno arrivando. Guardate ai più giovani per riempire il vuoto che sentite e riconnettervi con i vostri ideali. Gli impulsi implacabili ti spingono a consumare il tuo amore senza ritegno. I cieli sorridono nella tua vita amorosa, lasciati andare e segui il tuo cuore. Non c’è bisogno di paure o dubbi. C’è la possibilità che firmerai contratti e gli investimenti e l’assunzione di nuove responsabilità sono all’ordine del giorno.

Leone

Un vecchio dibattito sta riemergendo. Ora è il momento di esporre chiaramente le tue condizioni a coloro che ti sono più vicini. I tuoi nervi avranno bisogno di una pausa, non esitare a concederti e immergerti nei tuoi hobby preferiti. Il tuo bisogno di giustificarti a tutti i costi potrebbe trasformare le conversazioni quotidiane in scambi tempestosi. Calmati. Non forzare le porte che sono già aperte. Ti renderai conto che ti stavi limitando per niente. Questa bella sorpresa è solo la prima di molte che verranno, il tuo percorso è chiaro.

Vergine

Oggi potresti avere voglia di allontanarti da tutto. Se è così, puoi fare alcuni piani seri per viaggiare o fare uno sforzo per fare qualcosa di diverso. La fortuna ti accompagnerà nei passi che farai. Questo è un giorno propizio per tutti i tipi di negoziati e networking. È tempo per te di avvicinare clienti o fornitori. Pace e tranquillità, piacere calmo e sensuale, tutto questo fa parte del programma ideale per te… Peccato che gli obblighi ti impediscano, il tuo partner sarebbe felice.

Bilancia

Oggi ti sentirai più ottimista quando avrai preso una decisione definitiva, quindi non rimandarla. La tua salute fluttua e non si adatta realmente alle tue attività. Gli alti e bassi che senti sono segni di stanchezza mentale. Non cercare di imporre la tua visione delle cose. Siate flessibili e soprattutto rimanete aperti ai bisogni degli altri. La tua più grande risorsa sarà la tua innata tenerezza. Sarai contento di essere stato paziente. Tutto ciò che sta accadendo è il risultato delle tue azioni precedenti.

Scorpione

Oggi agirete con determinazione e non ci sarà dubbio che nessuno vi intimidirà. Rischi di apparire troppo egocentrico. Devi rilassarti e rallentare le tue idee. Lasciati guidare dalle tue conversazioni. Nuovi contatti apriranno nuovi orizzonti per te. Sarai dinamico ed efficiente nel raggiungere i tuoi obiettivi, e questo non passerà inosservato al lavoro. In amore, sarai troppo scrupoloso e meticoloso con quello che dici. Fai attenzione perché potresti pentirtene. Sii coraggioso e rimarrai stupito e deliziato dai risultati.

Sagittario

Continui a fare un’ottima impressione sugli altri. Tuttavia, oggi stai facendo del tuo meglio per essere efficiente e pratico sul lavoro. Anche se è un brutto momento per prendere decisioni o fare volontariato per qualsiasi cosa. È tempo per te di ottenere i tuoi documenti legali e amministrativi per risolvere qualcosa di importante che hai trascurato. Sarai tentato di avere pensieri negativi sul tuo partner, perché ti rifiuti di dare un’occhiata più da vicino. Tuttavia, questa sarebbe una buona cosa. Recuperare il passato è solo una scusa per evitare di andare avanti.

Capricorno

Oggi regnerà uno stato d’animo più allegro e ti sentirai in dovere di sfruttare al meglio la vita. Quindi lasciati andare. È un buon giorno per fare rete. È giunto il momento per te di alzare il telefono. Hai l’opportunità di ravvivare la tua vita amorosa, ma devi lasciare andare certe abitudini rassicuranti per darti la possibilità di svilupparti. Il tuo partner è pronto. Una piacevole serata a casa sarebbe vantaggiosa per la tua relazione. Se sei solo, spalanca gli occhi.

Acquario

Oggi le discussioni familiari possono essere serie. Non fare il broncio ai cambiamenti che devono essere fatti; Pensala come una meravigliosa opportunità per andare avanti. Il tono della giornata dipenderà semplicemente dalla tua capacità di adattarti alle circostanze. Dovrai fare concessioni con i tuoi cari e raggiungere un accordo con la tua famiglia. Ma non te ne pentirai, poiché tutto sarà più facile per tutti da quel momento in poi.

Pesci

Oggi puoi realizzare più di molte altre persone perché sarai concentrato e meno incline a ignorare i dettagli. Le azioni finanziarie saranno molto favorevoli. C’è un’atmosfera vagamente artistica, ma questo non ti disturberà. Avrai conversazioni molto piacevoli. Ti piacerà incontrare vicini o colleghi in un’atmosfera piacevole. Un ambiente spensierato colorerà la tua vita amorosa con una nuvola di ottimismo. È il momento ideale per godersi la vita al massimo. Non crogiolarti nei dubbi.