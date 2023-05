Oroscopo Branko 19 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

0 Condivisioni

Ariete

Qualcuno più vecchio o più esperto di te potrebbe darti consigli oggi. Nel frattempo, sei felice di prestarti ad aiutare un amico o un’organizzazione perché è la cosa giusta da fare. Proverai una grande soddisfazione per averlo fatto. Ariete, farai alcune concessioni che non avevi pianificato, e questo ti aprirà alcune porte interessanti. Sentirai un reale bisogno di trovare un maggiore equilibrio nelle tue relazioni private. Le conversazioni riaccenderanno vecchi risentimenti, quindi non criticare troppo se vuoi ricominciare meglio.

Toro

Oggi hai una disciplina interiore che ti servirà bene se sai cosa vuoi fare. La tua capacità di persuadere farà miracoli per farti uscire da una situazione imbarazzante. L’idea di giocare secondo le regole nel senso più ampio del termine sembra del tutto irrealistica. Devi distinguerti. Il Toro sarà più ricettivo ai sentimenti dei propri partner, con l’obiettivo di capirsi meglio. Non lasciare che i silenzi invadano tutto, fai le domande giuste.

Gemelli

Oggi potresti essere coinvolto nella solidarietà con qualcuno che è creativo e artistico. La verità è che i tuoi amici ti ringrazieranno. Sei in aumento per quanto riguarda la fiducia in te stesso, il miglioramento dell’espressione di te stesso e la fiducia nelle tue capacità. Molto positivo. Comprenderete anche molti dei grandi misteri dell’amore. Andare avanti senza paura rispetto alle nuove prospettive che vengono offerte. Gemelli, hai tutto da guadagnare. Non trascurare le cose.

Cancro

Alcuni Cancro saranno disposti a lavorare e adempiere a determinati doveri e obblighi perché trovi gratificante svolgere quel ruolo. Tuttavia, ci sarà una certa tendenza a idealizzare il passato. Non andare in questo vicolo cieco. Fai attenzione, la tua tendenza a esagerare potrebbe danneggiare la tua salute e le tue relazioni con gli altri. Si corre il pericolo di esagerare. L’amore non è mai nato da lotte di potere. Assicurati di non dimenticarlo. La cosa migliore sarebbe mettere da parte certe paure che sono infondate e farti perdere opportunità.

Leone

Oggi ti divertirai a studiare, viaggiare o qualsiasi cosa che espanda il tuo mondo. Inoltre, sei disposto a lavorare per renderlo una realtà. I cambiamenti nei tuoi modelli di lavoro ti stanno portando fortuna. Le domande di ieri non sembreranno così difficili. La tua capacità di allontanarti dalla situazione fa ben sperare e può far avanzare le cose. Sarai in grado di comunicare il bruciore dei tuoi sentimenti in modo abbastanza naturale senza irritare il lato sensibile del tuo partner. Leone, sii coraggioso e trionferai oltre le tue più rosee speranze.

Vergine

Oggi potresti ottenere finanziamenti o supporto da qualcuno più vecchio di te. Tutto ciò che fai sarà il risultato di una disciplina interiore e di un senso di obbligo di fare la cosa giusta. Dovrai accelerare i tuoi progetti, per assicurarti che siano finiti. Cerca di non commettere errori quando si tratta di scartoffie ed eviterai problemi inutili. Vergine, innamorato, stai fluttuando in un’atmosfera idilliaca. Non avere paura. Otterrai intensità appassionata e sicurezza emotiva.

Bilancia

Oggi sarete meravigliosamente incoraggiati. Gli incontri che avrete saranno piacevoli e vi daranno fiducia. Sarai pronto ad affrontare un problema che ti ha appesantito per molto tempo. Alcune buone notizie ti aiuteranno a sbarazzartene. Ci sarà qualche connessione, vicina o lontana, tra amicizia e amore. Bilancia, non esitare a chiedere consiglio a qualcuno di cui ti fidi e che ha la distanza che non hai dalla situazione. Il resto lo scoprirete voi.

Scorpione

Questo è un giorno in cui sarai molto produttivo al lavoro perché sei felice di fare ciò che ci si aspetta da te. Non ti lamenterai. Non ti sentirai un martire. Al contrario, sentirai un senso di realizzazione e una ricompensa personale per aver fatto qualcosa, specialmente qualcosa che devi fare. Oggi chi ti circonda ti coccola. Scorpione, non prenderla male, accetta che ti amano e che tu lo riconosca.

Sagittario

Sei felice di fare il lavoro necessario affinché accada qualche evento sociale perché sai che questo piacerà agli altri. In effetti, Sagittario, il tuo buon umore ti renderà popolare tra coloro che ti circondano. Un’ondata benefica di pura fortuna rigenererà il tuo ottimismo. Pace e tranquillità, calma e sensualità, questa sarebbe la tua agenda ideale. È un peccato che a volte gli ordini del giorno non possano essere rispettati, poiché il tuo partner sarebbe felice.

Capricorno

Sei felice di assumere più della tua giusta quota di lavoro o responsabilità con qualcosa legato a problemi familiari o al lavoro che devi fare a casa. È ovvio che puoi farlo e sei felice di intervenire e fare la differenza. Sarai molto più ricettivo alle nuove ondate di pensieri. Solo gli sciocchi non cambiano mai idea. Capricorno, dovresti essere disposto a cedere terreno per guadagnare la buona volontà del tuo partner.

Acquario

Oggi vi occupate di realtà pratiche. Troverai gratificante affrontare i doveri e gli obblighi che devi adempiere con il rapporto che hai con i tuoi fratelli e altri parenti. Il tuo stato d’animo sarà di determinazione per raggiungere i tuoi obiettivi, quindi fallo. La passione regnerà nella tua vita amorosa. Acquario, non affrettarti a prendere decisioni quando si tratta di impegno a lungo termine, devi prima conoscere di più quella persona.

Pesci

Se vai a fare shopping oggi, vorrai spendere i tuoi soldi in modo realistico e saggio, quindi sceglierai oggetti pratici e durevoli. Pesci, ora è il momento di risolvere un disaccordo. Sarai in grado di trovare le parole giuste senza dare l’impressione sbagliata. La tua sincerità e integrità ti salveranno dal cadere in una grande trappola. Saprai come affrontare le battute d’arresto nella tua vita amorosa. Questo rallentamento ti permetterà di ritrovare l’entusiasmo e correggere i tuoi errori.