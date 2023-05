Oroscopo Branko settimanale dal 17 al 23 maggio 2023: classifica e voti da Ariete a Toro - Controcopertina

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore 💖

La settimana inizia con una forte energia romantica per gli Ariete. Sarà un momento favorevole per rafforzare i legami amorosi esistenti o per avventurarsi in nuove connessioni. Siate aperti all’amore e alla passione che l’universo ha da offrire. VOTO: 9/10

Lavoro 💼

In campo lavorativo, gli Ariete potrebbero affrontare alcune sfide, ma con il loro solito coraggio e determinazione, supereranno gli ostacoli. È importante mantenere la concentrazione e fare affidamento sulle proprie abilità . Siate aperti alle opportunità che si presentano e non abbiate paura di assumervi nuove responsabilità . VOTO: 7/10

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere stabile, ma ricordate di prendervi cura di voi stessi. Fate attività fisica regolarmente e cercate di seguire una dieta equilibrata. Dedicate del tempo al riposo e al relax per ricaricare le energie. Mantenete un equilibrio tra lavoro e benessere per affrontare la settimana al meglio. VOTO: 8/10

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore 💖

Per il Toro, la settimana porta una maggiore stabilità e armonia nelle relazioni amorose. Sarà un momento favorevole per consolidare i legami esistenti e per costruire una base solida. Siate aperti alla comunicazione e all’espressione dei sentimenti più profondi. VOTO: 8/10

Lavoro 💼

In ambito professionale, i Toro potrebbero affrontare una settimana di risultati concreti. Il vostro impegno e la vostra perseveranza daranno i loro frutti. Siate focalizzati sui vostri obiettivi e mantenete un approccio metodico nel completare i compiti. Potreste ricevere riconoscimenti o opportunità di crescita. VOTO: 9/10

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere stabile, ma è importante dedicare del tempo alla cura di sé. Fate attenzione alla vostra alimentazione e cercate di praticare attività fisica regolarmente. Trovate momenti di relax per alleviare lo stress accumulato. Un equilibrio tra mente, corpo e spirito vi aiuterà a mantenere il benessere generale. VOTO: 7/10

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore 💖

Per i Gemelli, la settimana potrebbe portare nuove opportunità amorose e connessioni emozionanti. Potreste incontrare qualcuno di speciale o rafforzare i legami esistenti. Siate aperti alla comunicazione e al dialogo per approfondire la vostra connessione con il partner. VOTO: 9/10