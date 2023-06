Oroscopo Branko 20 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi potresti vivere un’esperienza che potrebbe capovolgere le tue convinzioni. Potrebbe anche essere che le notizie cambino la tua visione degli altri. Potresti essere sorpreso di apprendere che una persona cara, che pensavi di conoscere a memoria, ha una passione segreta inaspettata o che la tua segretaria sta facendo un’attività che non avresti mai immaginato. Probabilmente sono i tuoi pregiudizi che ti sorprendono di più.

Toro

Sei un amico sincero e altruista. Quasi come se fossi un cavaliere errante, voli in aiuto dei diseredati per portare loro amore e conforto. Ma è possibile che durante la giornata di oggi tu abbia la sensazione che qualcuno stia cercando di approfittarsi di te, quindi fai attenzione e tieni gli occhi aperti. Sei certamente una persona di buon cuore, ma non al punto di essere completamente ingenuo.

Gemelli

Oggi potresti sentirti sopraffatto da una curiosa sensazione di insicurezza. Hai paura, ma non hai idea da dove venga quella paura. Potrebbe essere la paura di essere rifiutati o di perdere qualcosa di molto caro o anche di fallire. Prenditi il tempo necessario per analizzare questa sensazione di insicurezza e trovare un modo per farla sparire. E se, ad esempio, hai paura di guidare, meglio prendere il treno.

Cancro

È chiaro che la verità fa molto male. La vostra onestà e franchezza sono grandi meriti vostri. Ma oggi dovresti stare attento e non abusarne troppo, perché potresti ferire alcune sensibilità. L’ambivalenza del tuo segno ti fa odiare sia il ferire che il mentire. Se il tuo amore per gli altri è così forte, fai attenzione a non causare dolore alle persone intorno a te.

Leone

Ultimamente ti chiedi se il tuo amor proprio non abbia sofferto abbastanza. Se è così, dovresti prendere provvedimenti per riparare la situazione oggi. Le prove della vita rendono non facile avere fiducia in se stessi. Cerca un’occupazione in cui sei bravo, anche se si tratta di cucinare, darti vestiti nuovi o andare in una spa, ma soprattutto e in questo momento non cercare di porre sfide inutili. Inizia ritrovando il tuo equilibrio.

Vergine

In caso di conflitto tra la tua intuizione e la tua logica, scommetti sul primo perché oggi prenderà il comando. Dovresti sapere che sarà difficile per te prendere la decisione giusta. Se ascolti solo i tuoi sentimenti, potresti sacrificare il tuo lavoro, rovinarti e gettarti addosso i problemi di tutta la città. Segui il tuo cuore, certo, ma sii realistico. Se dici di sì a tutti, potresti rimpiangere la tua generosità.

Bilancia

Oggi potresti avere la sensazione di essere un po ‘nervoso. Se hai una brutta sensazione o se non sei del tutto sicuro della decisione che prenderai in una determinata situazione, dovresti andare con calma e non trarre conclusioni troppo affrettate. Pensa con calma a dove potrebbe essere la fonte di questa apprensione. Dovresti anche prenderti il tempo per riflettere sulle cose perché correre non ha alcun senso.

Scorpione

Durante il giorno la tua sensibilità può diventare più acuta e puoi mettere tutto l’interesse del mondo nel trovare un orecchio amico per verbalizzare qualsiasi valanga di sentimenti che potrebbero sopraffarti. Se non c’è nessuno di cui ti fidi, esci con qualcuno che ti diverte, se non altro per alleviare la pressione. E se senti frammenti di un commento sgradevole, assicurati che parlino di te prima di esplodere.

Sagittario

Ti manca la fiducia in te stesso e dovresti scoprire perché ti succede. Dovresti pensare se è successo qualcosa di recente che ti ha lasciato vulnerabile e insicuro. O anche se hai sperimentato qualche tipo di fallimento. Questo tipo di situazione è solitamente responsabile di un’improvvisa mancanza di fiducia in se stessi. Devi cercare la fonte del problema in modo da poterti ricostruire su una base più solida.

Capricorno

Se le cose ti influenzano più del solito oggi, assicurati di mantenere alto il morale. Esci con un tuo amico e non rifiutarti di trattarti. Le emozioni sono intensamente intensificate dalla congiunzione planetaria e non sorprenderti se ti senti ipersensibile. Evita tutto ciò che ti stressa, ascolta buona musica o meglio suonala, fai un massaggio e medita. Vedrete che domani tutto va meglio.

Acquario

Oggi sarai un po ‘ossessivo. Fate molta attenzione perché c’è solo un passo tra determinazione e fanatismo. Le tue ambizioni, siano esse legate al denaro, al potere o all’amore, sono legittime. Tuttavia, non lasciare che ti rovinino la vita. Cerca di gestire meglio i tuoi sogni con la realtà. E se qualcuno ti fa notare che sei un po ‘eccessivo, prova a prenderlo con senso dell’umorismo.

Pesci

Se hai visto il film “Terapia pericolosa” in cui Robert De Niro interpreta il ruolo di un grande e duro mafioso, probabilmente ricorderai la scena in cui piange con il moccio sdraiato mentre guarda una pubblicità di una compagnia assicurativa in TV. Come tutti i buoni Pesci, sei abbastanza sensibile. Ma oggi non avrai alcun controllo sulle tue emozioni. Esprimi il tuo stato d’animo al tuo partner e pensa che un piccolo abbraccio può consolare molte miserie.