Oroscopo Branko 22 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Se, come al solito, stai cercando di essere cordiale e far sentire le persone a proprio agio, è più che probabile che oggi incontrerai alcune complicazioni. La verità è che non si può dire che sarà un buon giorno per la comunicazione o per il commercio. Quindi, se è la tua attività principale o se devi svolgere qualche operazione commerciale durante questo giorno, è meglio che ti armati di pazienza.

Toro

Tu, che molto probabilmente oggi sarai molto più nervoso ed eccitato del solito, dovrai accettare che questo non sarà il tuo giorno. Anche se dovresti essere tollerante con le persone che compongono il tuo ambiente più vicino e specialmente con il tuo partner in ciò che si riferisce alla tua relazione affettiva. Le persone tenderanno a fare un po’ quello che vogliono e si rischia di sprecare molte energie cercando di farle rinsavire.

Gemelli

Voi che in questo momento non dovete sopportare molte cose, forse approfittate di questo giorno per mettere in discussione le circostanze e le situazioni che di solito dovete affrontare nel vostro ambiente più vicino, senza andare oltre nella vostra famiglia. Ad esempio, se ci sono questioni che sai che non dovrebbero essere affrontate per proteggere determinate sensibilità, oggi potresti prenderle di mira direttamente. Quindi si prevedono alcune tensioni.

Cancro

Oggi sarà difficile per te essere efficace fino a quando non riuscirai a padroneggiare la forte emotività che ti influenzerà. Il distacco che puoi mostrare a volte può aiutarti a far fronte alla crisi, ma non trascurare i tuoi sentimenti perché hanno così tante cose da dirti. Per passare la bevanda, dovresti dedicarti a fare attività manuali e cose pratiche. Dovresti anche tenere la mente e le mani occupate in modo da non sentirti sopraffatto dalle tue emozioni

Leone

Questo è un giorno che dovrebbe permetterti di esprimere l’inesprimibile. Potresti chiederti se hai un conflitto latente e non lo hai lasciato uscire per paura che sia troppo violento. O forse hai una sensazione, diciamo amorevole, per qualcuno, ma è ancora un segreto. È chiaro che oggi le tue emozioni non dovrebbero offuscare troppo la tua mente, forse ora è il momento di goderti le piccole e grandi cose della vita.

Vergine

Durante la giornata di oggi dovresti avvicinarti al tuo partner e lasciare che ti guidi attraverso le fantasie romantiche che hai sempre sognato. Quindi non tirarti indietro e lascia che i tuoi desideri fluiscano nella tua immaginazione. Dovresti lasciarti andare e non esitare a passare ad un altro i comandi del tappeto volante. Esprimi un desiderio mentre guardi le stelle cadenti e lascia che la tua passione brilli.

Bilancia

Questo è un giorno su misura per qualsiasi membro del tuo segno. Concentrazione, disciplina, senso del dovere… Tutto è qui e ora, pronto a sedurti. Sarai in grado di farti sentire facilmente nel tuo ambiente più vicino, soprattutto se si tratta di qualcosa legato all’evoluzione dei tuoi progetti professionali. Si potrebbe anche cogliere l’occasione per prendere nuove iniziative con rischi così ben calcolati che nulla è scontato.

Scorpione

Fate molta attenzione perché questa giornata potrebbe regalarvi grandi emozioni romantiche. Se sei solo, potresti incontrare qualcuno di speciale. Se hai un partner, potresti sentire una nuova ondata di amore da parte loro. Oggi, l’amore e i sentimenti in generale domineranno la tua vita. Sentirai un’intimità insolita in tutte le relazioni che sono davvero importanti per te. Momenti da non perdere in nessuna circostanza.

Sagittario

Durante il giorno il tuo partner sarà di ottimo umore. Inoltre, dovresti cercare di uscire dalla routine e proporre attività divertenti. Invece di passare il fine settimana a casa, se è quello che sei abituato a fare, improvvisa un viaggio romantico. Fategli una sorpresa e comprate i biglietti per un concerto o per una mostra. Dai un tocco piccante alla tua relazione d’amore e, soprattutto, divertiti.

Capricorno

Non è necessario perdere tempo su progetti che non sono più rilevanti. Cerca nuovi percorsi, altri partner o lascia che i problemi si risolvano da soli. Normalmente la tua intuizione fa le cose bene. Ancora oggi puoi contare sul tuo sesto senso. Ascolta attentamente la tua voce interiore, ti informerà sul percorso che devi seguire per raggiungere i tuoi obiettivi. Ci sono progetti che stanno già apparendo all’orizzonte.

Acquario

Oggi dovresti tenere a mente le persone che sono molto emotive. Forse dovresti fare una visita ai tuoi genitori o ai tuoi figli. Durante queste riunioni di famiglia, emergeranno sentimenti forti che sono rimasti nascosti. Dovresti sapere come ascoltare ciò che viene detto, perché è importante. Questa è una grande opportunità per chiarire determinate situazioni e iniziare le cose con il piede giusto. Con amore e pazienza, tutto funzionerà

Pesci

Questo potrebbe essere un grande giorno per te, poiché scoprirai che il tuo amore e le relazioni professionali stanno finalmente prendendo la direzione che desideri. Tuttavia, non perdere tempo a cercare di convincere gli altri a tutti i costi. Fai quello che devi fare senza tornare indietro su ogni commento. Lo stesso si potrebbe dire dell’amore. Fidati di te stesso e non lasciarti intimidire. Ad ogni modo, non preoccuparti, sei una persona cara.