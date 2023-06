Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Ancora una volta ti ritrovi davanti a una giornata ispirata e fortunata, o almeno con grandi possibilità. Inoltre Giove e Saturno formeranno un ottimo contatto che sarà di grande aiuto per concepire o realizzare piani a medio o lungo termine in relazione al lavoro, alle finanze o ad altri progetti di natura mondana o sociale.

Toro

Importanti cambiamenti favorevoli in relazione al lavoro, alle finanze e agli affari materiali. Una svolta positiva che avverrà da questa settimana e andrà di pari passo con un rilascio o rimozione di difficoltà o preoccupazioni. Si sta aprendo un momento ideale per prendere iniziative e lottare per ambizioni più personali.

Gemelli

Un colpo di fortuna o un importante aiuto imprevisto risolveranno un momento difficile legato all’economia, magari una bufala, una truffa o un cattivo investimento. Ma una persona molto amata ti tirerà fuori da questa situazione in modo del tutto provvidenziale. D’ora in poi inizierete un cambiamento positivo.

Cancro

Oggi il Sole entra nel vostro segno e non poteva essere notizia migliore perché rafforzerà e consoliderà il cambiamento positivo che la vostra vita e il vostro destino stanno intraprendendo da qualche mese. Inizieranno per voi alcune settimane di maggiore brillantezza, preminenza e fortuna, un ottimo momento per intraprendere ogni tipo di iniziativa.