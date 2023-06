Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Fortuna o successo in questioni relative alle finanze, agli affari o anche un possibile arrivo di denaro per altri motivi. Questa sarà una giornata ideale se vuoi concentrare i tuoi sforzi, attività o iniziative sugli affari e sul denaro in generale. Sia oggi che il resto della settimana vi porteranno buone notizie finanziarie.

Vergine

Fai attenzione alle invidie e alle insidie, sai già che i momenti fortunati per te durano solitamente poco o sono sempre accompagnati da grandi sacrifici e lavoro estenuante in parallelo. Dopo alcuni giorni molto più rilassati o con più speranze, difficoltà o pericoli tornavano di nuovo.

Bilancia

Dovrai lasciare alcuni dei tuoi sogni e progetti per dopo, ora è il momento di occuparti di altre cose più immediate o domestiche, anche per affrontare un problema inaspettato che all’inizio ti preoccuperà molto, ma poi lo farai essere in grado di risolvere con meno sforzo di quanto previsto.

Scorpione

Se tutto nella tua vita sta cambiando in meglio e stai notando come uno dei tuoi sogni più cari sta per avverarsi, allora cerca di non dirlo a nessuno perché intorno a te c’è molta più invidia di quanto pensi. Sarai in grado di realizzare la tua illusione solo se ti sforzi di essere più discreto che mai.