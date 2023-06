Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Non sminuire i tuoi nemici o le persone che ti criticano o ti attaccano alle spalle. È vero che avete una grande protezione e il destino vi tira sempre fuori dalle maggiori difficoltà, ma date ai vostri avversari ea coloro che vi invidiano l’importanza che meritano e prendeteli più sul serio, così li sconfiggerete più facilmente.

Capricorno

Stai per completare un obiettivo o un obiettivo molto importante per te legato al lavoro o a questioni finanziarie. Presto ti arriverà qualcosa di molto buono che ti farà sentire che valeva tutto ciò per cui hai dovuto lottare e hai anche sofferto. Un grande momento per raccogliere frutti e ottenere meritati successi

Acquario

Un nuovo amore è appena entrato nella tua vita o sta per farlo, e in molti casi quell’amore è anche legato al lavoro o incontrerai quella persona sul posto di lavoro. Questo ti aiuterà a tirare fuori il meglio che c’è in te, che è anche molto. Inoltre, arriva quando ne hai più bisogno.

Pesci

Uno dei tuoi più grandi valori come persona, una delle cose che ti nobilita di più, è la tua capacità di stringere i denti e ottenere il meglio da te stesso nei momenti più difficili o anche quando sei ferito di più. E oggi avrai l’opportunità di mostrare a molti di coloro che ti circondano il meglio che hai nel cuore.