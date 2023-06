Oroscopo Paolo Fox 22 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Ti sentirai sicuramente molto felice se trascorri più tempo con il tuo partner. Ecco perché oggi dovresti provare a dedicarle qualche ora, solo per lei. Se hai lavorato molto ultimamente, è tempo per te di dedicarti alla tua vita emotiva ora. Dovresti andare al cinema a vedere un bel film o se no, puoi stare a casa e preparare una splendida cena per due. In breve, stasera dovresti rilassarti e divertirti.

Toro

Oggi potresti provare una sorta di attrazione per una persona. Ma se vivete già in coppia, la vostra coscienza vi richiamerà all’ordine. E all’improvviso ti renderai conto di quanto sia forte l’attaccamento che provi per lei. Allora il tuo cuore sarà pieno di intense emozioni. Non esitate ad esprimerli. Anche se ti senti a disagio a confidarti o a raccontare intimità, farai molto bene se lanci un inaspettato “ti amo”.

Gemelli

Senza dubbio, oggi dovrai aiutare uno dei tuoi cari. Sarebbe qualcuno molto giovane, potrebbe anche essere uno dei tuoi figli, se li hai. E il minimo che si possa dire è che prenderai molto sul serio la tua missione. E farai bene, perché per questo giovane il tuo consiglio sarà della massima importanza. Così come il fatto che gli dedichi tempo e attenzione. Avrai una sensazione estremamente gratificante.

Cancro

Molto probabilmente, durante il giorno sarai circondato da energie femminili. Potresti voler visitare una delle tue sorelle o tua madre. Potresti anche trascorrere del tempo con i tuoi amici più cari. In entrambi i casi, lo farai per il piacere di immergerti in questo bagno di femminilità. Questa compagnia ti rilasserà e ti metterà di buon umore.

Leone

I tuoi sentimenti sono di solito molto forti, ma non sempre li esprimi nel modo giusto. Quando ami qualcuno, vuoi profondamente che il tuo partner ti ami allo stesso modo. Ma fai attenzione, devi cercare di controllare i tuoi impulsi altrimenti potresti ferirlo. Non parlare di un amore troppo esclusivo e controlla i tuoi capricci di possesso. Sarai sorpreso di quanto puoi ottenere attraverso la tenerezza.

Vergine

Oggi ti rannicchiarai nel letto trasformato in una palla e ti sentirai pronto per andare in letargo. Forse preferiresti dormire e giocare piuttosto che fare la tua marmotta con il tuo partner, piuttosto che andare al lavoro. Se ti senti obbligato ad essere ragionevole, dovresti organizzarti per incontrarla all’ora di pranzo. Sei di ottimo umore per esprimerti dal punto di vista sentimentale e non vuoi scontrarti con la tua vita professionale. E hai ragione a pensarlo.

Bilancia

Oggi molte persone saranno disposte ad affittare il tuo tavolo. Sei un ospite eccezionale, in grado di far sentire i tuoi ospiti a casa mentre preparano piatti succulenti. I tuoi amici si siederanno intorno al calore di un pranzo o di una cena. Potresti essere in grado di conquistare qualcuno che metterà piede nella porta per iniziare una nuova fase della tua carriera. Il tuo ottimismo e il tuo dinamismo delizieranno le persone intorno a te.

Scorpione

Oggi vorrai dedicarti alla lettura. I tuoi argomenti preferiti saranno destinazioni lontane. Ecco perché ti consigliamo di salire su un aereo per vederli e goderteli in loco. Questo ti ispira e ti spinge a pensare ad alcuni piani di viaggio. Le relazioni con gli altri, in particolare i tuoi legami e le persone care, sono di buon auspicio. La comunicazione sarà molto fruttuosa nella tua vita intima. Un viaggio in sé.

Sagittario

Questo potrebbe essere il giorno ideale per iniziare un progetto personale e pensare a cosa ti aspetti dal futuro. Non è che fai qualcosa immediatamente, ma che ti apri ad altri nuovi desideri che stanno ancora venendo alla luce. Non aspettare che qualcuno ti contatti. Dovresti avere abbastanza fiducia in te stesso e andare avanti. È giunto il momento per voi di mettere in discussione alcuni dei vostri successi.

Capricorno

Mentre tendi ad essere guidato dalle tue intuizioni, oggi potresti sentirti ispirato da tutto ciò che viene dall’esterno. Amici, amori, colleghi di lavoro, famiglia… Tutti coloro che cercano un orecchio comprensivo si rivolgeranno a te. Con tutti quei nuovi dati memorizzati, avrai un sacco di materiale per esprimere per un po ‘i tuoi doni legati alla creatività. Scrivi tutte le tue idee e sfrutta al massimo la giornata.

Acquario

Se sei single, questo giorno promette di essere molto fruttuoso. Ad esempio, potresti scoprire un vicino che non conoscevi che ti farà una grande impressione. Rimarrai a chiacchierare con lui / lei per molto tempo sul marciapiede o sulla tromba delle scale e ti renderai conto che potrebbe succedere qualcosa tra di voi. Finirai questo incontro con i tuoi occhi facendo chiribitas. Assapora questo momento e prova a vedere di nuovo quello sconosciuto.

Pesci

Durante il giorno potresti considerare di apportare alcuni cambiamenti nella tua vita domestica. Forse ne hai abbastanza della routine quotidiana che ti sta gradualmente minando. Se in questo momento senti che stai trascorrendo troppo tempo con il tuo partner, forse dovresti considerare di fare un passo indietro e prendere un po ‘di distanza. Tutte le relazioni hanno bisogno di una pausa. Riconnettiti con i tuoi vecchi amici e recupera il tempo perduto.