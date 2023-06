Vasco Rossi commenta le foto di Victoria De Angelis: una reazione controversa e le polemiche - Controcopertina

Victoria De Angelis, la talentuosa bassista dei Maneskin, ha conquistato l’attenzione del pubblico diventando un vero e proprio sex symbol grazie al suo stile rock ‘n’ roll. Le sue foto provocanti su Instagram, spesso in abbigliamento provocante e con dettagli audaci come il nastro adesivo sui capezzoli durante i concerti, sono diventate famose. Di recente, il profilo Instagram di Roberto D’Agostino, Dagocafonal, ha ricondiviso due foto pubblicate da Victoria: una la ritrae in spiaggia indossando un bikini verde e giallo del Brasile, mentre l’altra mostra uno zoom sugli slip e sul tatuaggio di uno scorpione sul suo ventre.

La reazione di Vasco Rossi

La pubblicazione di Dagocafonal ha scatenato molti commenti, ma uno di essi è particolarmente rilevante: quello di Vasco Rossi. Il leggendario rocker, che ha compiuto 71 anni lo scorso febbraio, ha scritto “Slurp”, un termine inequivocabile che ha generato diverse reazioni, oltre a raccogliere 60 mi piace. Alcuni utenti hanno commentato con espressioni di sorpresa, scrivendo “Aiuto”, “Ormai sei andato”, “72 anni, slurp su una foto di una ragazzina?” e ancora “Ma davvero? Capisco che l’attrazione è sempre presente, ma un po’ di decenza. Non si tratta solo di essere trasgressivi. Dai, hai qualche anno in più… sì, ma potrebbe essere tua nipote ora!”. È evidente che il commento di Vasco Rossi non sia stato ben accolto e che anzi sia considerato un’uscita di stile.

Discussioni e riflessioni

Il commento di Vasco Rossi ha suscitato una serie di discussioni e polemiche tra gli utenti dei social media. Molti si sono chiesti se il rocker avesse oltrepassato certi limiti di età e decoro, criticando il suo atteggiamento nei confronti di una giovane artista come Victoria De Angelis. Altri hanno difeso la libertà di espressione e la legittimità di apprezzare la bellezza senza limiti di età. In ogni caso, il commento di Vasco Rossi ha acceso il dibattito sulla differenza di età e sul rispetto che dovrebbe essere mostrato verso le giovani donne nel mondo dello spettacolo.

L’interazione tra Vasco Rossi e le foto di Victoria De Angelis ha scatenato una serie di reazioni contrastanti. Mentre alcuni utenti hanno espresso il loro disappunto e hanno criticato il commento del rocker, altri hanno difeso la sua libertà di espressione. Questo episodio solleva importanti questioni sulle dinamiche di potere, il rispetto e l’etica nell’industria dello spettacolo. È fondamentale ricordare che la consapevolezza e il rispetto reciproco sono fondamentali per creare un ambiente sano e inclusivo per tutti gli artisti, indipendentemente dalla loro età o genere.