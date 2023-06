Oroscopo Branko domani 22 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Ci si aspettano alti gradi di corrispondenza in campo amoroso, la vostra personalità riesce ad attrarre persone che possono diventare importanti per voi. La persona che ti piace è molto diversa da te in molti modi, ma non aver paura. Definisci bene i tuoi sentimenti e pensa che tutto il resto può essere superato. A volte mostri troppa avidità e questo ti mette contro le persone che non capiscono perché non condividi le tue conoscenze. Devi essere un po’ più aperto.

Oggi puoi fidarti delle tue intuizioni. Questo funziona anche per i giochi d’azzardo, anche se dovresti sapere come fermarti in tempo e rischiare sempre con moderazione. La giornata di oggi ti metterà alle corde nel rapporto con i superiori al lavoro. Dovrai scegliere tra difendere la tua dignità o evitare problemi. È tempo di valutare cosa hai fatto negli ultimi tempi. Potresti scoprire di perdere tempo in cose senza futuro.

Acquario

Dimentica i problemi che non sono troppo importanti e concentrati sul raddrizzamento delle tue principali linee di vita. Devi evitare una crisi in arrivo. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per parlare di cose delicate all’interno della coppia. Se le cose si chiariscono, la relazione si rafforzerà per molto tempo. I problemi che stai attraversando in questo momento ti rendono una persona infelice ora, ma in futuro serviranno come preziosa esperienza.

Pesci

Passi troppo tempo a preoccuparti della vita degli altri. Forse non ti rendi conto che il vero cammino è conoscere a fondo il tuo. Fare molte cose in poco tempo ha i suoi rischi e lo vedrai da te. Farai errori attribuibili solo alla fretta. Oggi un piccolo attrito con un collega può trasformarsi in un confronto aperto. Non sottovalutare il potere di quella persona, potrebbe sorprenderti.