Oroscopo Branko domani 22 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Cerca di divertirti senza eccedere nel consumo di alcol, tabacco o altri elementi dannosi per il tuo corpo. La tua salute viene prima di tutto, prenditene cura al meglio. Le nuove opportunità di lavoro che ti si presentano davanti sono il frutto del tuo lavoro, ma non tutte sono così interessanti come vorresti che fossero. Difficilmente avrai il tempo di fermarti e pensare profondamente a quello che stai facendo e questa potrebbe essere la fonte dei tuoi problemi. Fai meno cose, ma con più cura e pazienza.

Tutti meritano il tuo rispetto, ma in questo momento dovresti stare lontano dalle persone mediocri che possono rallentare troppo il tuo sviluppo personale. Le cose cambiano troppo in fretta e a volte vieni colto alla sprovvista. Cerca di essere più attento ai segnali che possono darti indizi su eventi importanti. Non sarà il giorno migliore per prendere decisioni importanti. Ritarda eventuali impegni per evitare errori di cui poi dovrai pentirti a lungo.

Bilancia

Hai la sensazione che la persona che ti piace non ti presti alcuna attenzione, che ti ignori completamente. Fatti notare un po’ di più, ma senza arrivare al grottesco. Le alternative intellettuali che hai a portata di mano non sono sufficienti per soddisfare le tue aspirazioni. Prova a bere da altre fonti più ricche. Non ti stai focalizzando bene su quel problema che ti ha tanto preoccupato negli ultimi giorni. Non puoi andare dalla superficie al fondo della questione. Cerca di dedicarci più tempo.

Scorpione

Sei irritabile e stanco e qualunque cosa facciano gli altri ti infastidisce. Fai attenzione alle tue reazioni oggi, domani potresti pentirtene. Tolleranza sarà la parola chiave di questi tempi. La cosa giudiziosa è non trasformare piccoli attriti in grandi problemi e cercare il riavvicinamento delle parti. Meno rimpianti e più azione sulla strada per risolvere i problemi che ti sopraffanno. La tua opinione dovrebbe prevalere sulle accuse degli altri.