Oroscopo Branko domani 22 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Non puoi sempre incolpare gli altri. Dovresti riflettere: se le cose negative non smettono di accaderti, devi avere tu stesso una certa responsabilità. Non sei perfetto in alcun modo. Dovresti ricordartelo oggi, e cercare di far percepire agli altri un po’ più di modestia nel tuo atteggiamento. Non riposerai bene. Le tue relazioni sentimentali si stanno raffreddando e non puoi lasciar passare un altro momento senza parlare con il tuo partner. Non è ancora tardi, puoi reagire.

Toro

Se vuoi che la relazione d’amore che hai iniziato abbia un futuro stabile, è meglio che ti dedichi ad essa anima e corpo. Potrebbe non essere compatibile con i tuoi vizi. Oggi potresti soffrire di lievi complicazioni alle vie respiratorie che ridurranno la tua capacità di svolgere il tuo lavoro. Non sottovalutarli, abbi cura di te. Un problema come prima cosa al mattino segnerà l’intera giornata dopo. Sarà difficile per te riprenderti e il cattivo umore ti accompagnerà in tutto ciò che fai.

Gemelli

La tua situazione economica è più delicata di quanto pensassi, ma non basta nemmeno disperarsi. Elimina le spese superflue e aumenta il risparmio. Le soddisfazioni arriveranno dalla sfera delle vostre amicizie, ma avranno anche ripercussioni sul posto di lavoro. Proposte interessanti e vantaggiose. Prendere la vita con più gioia è una buona idea, ma ciò non dovrebbe diminuire l’efficacia dei tuoi obblighi professionali. Non trascurarti, la situazione è delicata.

Cancro

Prenditi un po’ cura della tua salute. Sebbene non siano previsti grossi problemi, è possibile che appaiano alcuni disagi interni che presto ti lasceranno. Gli amici saranno la tua risorsa principale oggi, anche al di sopra del tuo partner sentimentale. Il loro aiuto aiuterà la tua autostima a galleggiare. Problemi con alcune persone che ami perché intendi esercitare su di loro un controllo maggiore del tuo. Cerca di essere un po’ più flessibile nelle tue affermazioni.