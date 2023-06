Il racconto del terribile incidente stradale avvenuto durante il tragitto verso l'esame di maturità - Controcopertina

Un tragico incidente stradale ha coinvolto cinque studenti, tutti tra i 19 e i 20 anni, che si dirigevano verso Carbonia per affrontare la prima prova dell’esame di maturità 2023. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 195, nel territorio di Giba. Sebbene ci siano stati feriti, con uno di loro in condizioni gravi, fortunatamente nessuno si trova in pericolo di vita. Le autorità competenti, tra cui ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenute prontamente. I maturandi sono stati trasportati agli ospedali Sirai e Brotzu per ricevere le cure necessarie.

Il tragico incidente e le circostanze

L’incidente è stato un evento isolato che non ha coinvolto altri veicoli o persone. Secondo quanto riportato dai carabinieri della stazione di Giba, intervenuti per i rilievi, la vettura coinvolta era una Suzuki Ignis guidata da un diciannovenne. Mentre percorrevano la statale 195 in direzione di Carbonia, dove i cinque studenti dovevano affrontare l’esame di maturità presso il liceo, il veicolo è uscito fuori strada e si è ribaltato.

La sicurezza prima di tutto

Nonostante l’importanza dell’esame di maturità, la salute e la sicurezza degli studenti sono al primo posto. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze fatali, e sebbene la maturità debba essere rimandata per loro, i candidati avranno la possibilità di sostenere le prove di recupero nella sessione suppletiva prevista per luglio. Questa opportunità è estesa a coloro che, a causa di malattia o gravi motivi documentati, non hanno potuto partecipare alle prove previste in questi giorni.

L’incidente stradale che ha coinvolto i cinque studenti in viaggio per l’esame di maturità è stato un momento drammatico, ma la priorità rimane la loro salute e benessere. Ci auguriamo una pronta guarigione per il ferito grave e che tutti possano affrontare le prove di recupero senza complicazioni. La maturità può attendere, mentre la sicurezza e il sostegno agli studenti rimangono la nostra massima priorità.