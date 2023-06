Oroscopo Branko 23 giugno 2023, le previsioni segno per segno - Controcopertina

Ariete

Questo cielo è favorevole a evidenziare tutte le incongruenze tra ideali e realtà pratiche nella vita dell’Ariete. Dovresti incoraggiare l’analisi. Sarai pieno di nuove idee. Tuttavia, non cantare la vittoria in anticipo e pianifica di più le cose. Ci sono passaggi che devono essere risolti rapidamente e devi prendere decisioni. Sei pronto a farlo, anche se devi fare entrambe le cose allo stesso tempo. Avrai un maggiore potere di persuasione sul tuo partner e tutto sarà un successo. Ma non abusare di quel potere. Qualunque sia la tua situazione, non rimanere nell’ombra.

Toro

Come Toro devi essere più disciplinato, riposare e osservare da vicino le tue aspettative sull’amore e sulle finanze. È probabile che le decisioni che prendi siano particolarmente benvenute. È anche un’opportunità per risolvere le tue impressioni e fatti reali. La tua energia e il tuo spirito combattivo ti permetteranno di risolvere i problemi pratici che ti bloccano la strada. Sguazzare nel passato significa che non osi andare avanti nel futuro. Rinfresca le tue idee, ti sentirai meglio.

Gemelli

Potresti ricevere un regalo a sorpresa per individuare un’opportunità di business. Ti sentirai ispirato a riequilibrare le tue finanze. Gemelli la tua visione sarà più obiettiva. Oggi sarà perfetto per tutto ciò che ha a che fare con transazioni e firme. Qualcosa di inaspettato ti piacerà e ti darà energia e voglia di divertirti. Grande giornata fuori per un breve viaggio. Sei tentato di sfuggire alla routine quotidiana e cercare dove l’erba è più verde sul fronte emotivo. Ottimo momento per vivere il presente.

Cancro

Oggi sono in gioco molti elementi imprevedibili che ti attireranno verso nuovi luoghi, nuovi volti e nuove idee. Il cancro avrà un modo naturale per evitare le difficoltà e mostrare dove sono i tuoi limiti. Le tue decisioni sono definitive e non sei impegnato. Se riesci a calmare i tuoi dubbi, sarai in grado di mantenere la tua incredibile energia mentale. Hai paura di perdere la tua identità se sei più socievole? Non rimanere isolato, circondati di persone. La tua tenacia ti permetterà di eccellere. Concentrati sull’essenziale e sarà più facile.

Leone

Leggere una sensazione interiore di benessere ti permetterà di mettere molte idee in prospettiva. La serenità ti renderà più forte. Le situazioni in cui ti troverai saranno euforiche. Vivi la vita al massimo, senza inventare problemi. Oggi avrai davvero l’opportunità di metterti alla prova. Cogli l’occasione per far decollare i tuoi fiorenti progetti imprenditoriali. È anche il giorno perfetto per parlare profondamente e apertamente di te stesso al tuo partner. Saprai come affrontare le cose senza forzare nulla.

Vergine

Oggi dovresti stare attento Vergine. Sarà facile per te saltare alle conclusioni quando hai a che fare con gli altri. Fai un respiro e calmati. Sii paziente con gli altri e impaziente con i tuoi doveri e obblighi. Se desideri ardentemente l’eccitazione, stai certo che arriverà. Alcune opportunità si presenteranno sulla tua strada. Non respingerli o te ne pentirai. Nella tua vita amorosa hai l’opportunità di rafforzare i legami, purché metti da parte le tue riserve inutili, poiché non ti porteranno da nessuna parte.

Bilancia

Questo è un giorno inquieto per te. Sarai popolare e ti sentirai amato. È vero che gli amici intimi e i partner possono essere un po ‘provocatori, ma niente che non puoi gestire essendo Bilancia. Il destino ti offre opportunità che senza dubbio ti porteranno al successo. Tieni gli occhi aperti e non metterti sulla difensiva. Oggi favorirà le questioni di cuore e vi permetterà di ricostruire un rapporto che forse era diventato un po’ fragile. Sarai più incline a fare concessioni ponderate e lasciare che i tuoi sentimenti si manifestino.

Scorpione

Oggi un amico, forse una donna, potrebbe sorprenderti. Escoprio, nelle prossime settimane i più giovani ti faranno sentire più giovane. In effetti, qualcuno potrebbe farti modificare i tuoi obiettivi futuri. Incontri circostanze che aiuteranno facilmente la tua causa e renderanno le cose più facili sul fronte delle relazioni. Non sei dell’umore giusto per fare concessioni o farti ingannare dalle apparenze. Non cercare di spingere il tuo partner in discussioni più profonde. Aspetta un paio di giorni.

Sagittario

Oggi sarai un po ‘irrequieto, impulsivo e non sicuro di quale direzione prendere. Sagittario in parte, questo è perché brami un cambiamento di scenario e avventura. Per molti, l’amore sarà appassionato. Lavorerai il doppio per migliorare la tua vita amorosa. Hai una buona ragione, quindi ora è il momento per te di sbarazzarti di alcune vecchie abitudini. La tua praticità è diventata molto più forte e ti aiuterà a trovare soluzioni ad alcuni problemi legati al lavoro.

Capricorno

I piani di viaggio potrebbero essere interrotti oggi. Siete aperti a nuove idee e nuovi concetti, specialmente legati alla politica e alla religione. Capricorno, le cose stanno accadendo così velocemente che se stai fermo, sarai lasciato indietro. Hai realisticamente guardato le tue opzioni per il futuro e questo è ovvio per chi ti circonda. Sei completamente pronto per lanciarti nella scena sociale. Dopo tutto, hai bisogno di un po ‘d’aria fresca. Non lasciarti scoraggiare dalla confusione di dettagli noiosi che ti assalgono. Non durerà.

Acquario

Controlla i dettagli bancari e tutto ciò che ha a che fare con eredità, debiti e questioni assicurative perché qualcosa di inaspettato potrebbe influenzare questi campi. Ma non sarà un grosso problema. Acquario, quando si tratta di soldi, è sempre bene tenersi in contatto. Se ti sforzi di moderare la tua impazienza, sarai un vincitore. Inoltre, se lasci che i tuoi colleghi finiscano ciò che hanno da dire, li capirai meglio ed eviterai malintesi sul lavoro.

Pesci

Il tuo ottimismo ti aiuterà a superare fastidi e ostacoli sulla tua strada. Usalo per lasciarti alle spalle certe cattive abitudini che hanno minato il tuo stile di vita. Pesci, la tua mente è ossessionata da alcuni obblighi. Non farti prendere dalle cose. Dovrai forzare la situazione, avere un po ‘di tempo per te stesso. Nettuno ti protegge e ti dà la tenerezza che il tuo partner ti chiede. Ora è il momento di una conversazione approfondita con lei sul futuro.