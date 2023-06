Oroscopo Branko 24 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi i problemi di salute saranno soprattutto, quindi questa giornata è presentata sotto il segno dell’attività fisica. Indossa pantaloncini o leggings, prendi delle scarpe da ginnastica e vai a correre, a fare una passeggiata o nella palestra più vicina. Ora è il momento di sfruttare questa spinta di energia per migliorare la tua forma. Non dimenticare di ascoltare buona musica mentre modella il tuo corpo.

Toro

Questo giorno è posto sotto il segno degli scambi. Approfittane perché è il momento giusto per investire in modo più profondo e intenso in una relazione romantica o di amicizia. Lascia la porta aperta e consenti a tutti i tuoi vicini o amici di trascorrere un po ‘di tempo con te. Potresti anche fare alcune telefonate per organizzare una grande festa. Hai tempo per recuperare il ritardo e molti amici per stare con loro.

Gemelli

Hai così tante calorie da bruciare che potresti persino sfidare te stesso. Pianta un giardino o organizza una gara di tango, oggi hai tutte le possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi. E se alla fine della giornata hai ancora delle riserve energetiche, considera di sussurrare parole tenere all’orecchio del tuo partner. Sai che in questo campo c’è sempre energia da spendere…

Cancro

Leone

Oggi sentirai che hai bisogno di stare da solo. Inoltre, potresti chiederti perché no, dopo tutto. Come nativo del tuo segno, la verità è che hai molte persone intorno a te. Ma di tanto in tanto devi anche allontanarti da tutto ed essere solo per sentirti ringiovanito. Prendersi cura delle proprie emozioni è molto importante. Con un’attività costante intorno a te, non hai tempo per ricaricare le batterie. Quindi fai tutto il necessario per isolarti senza sentirti in colpa.

Vergine

Se ti viene chiesto un consiglio così spesso è perché sei una persona che ha molta esperienza e la tua sensibilità ti dà una visione più acuta delle cose. Ma durante il giorno potresti scoprire che gli altri non sfruttano al meglio le tue capacità. Ricorda che hanno bisogno di avere le proprie esperienze e questo è ancora il modo migliore per imparare a progredire. Mostra pazienza e tolleranza.

Bilancia

La tua scala emotiva rimane in equilibrio e ti aiuta a canalizzare i tuoi pensieri ed emozioni. Pertanto, oggi dovresti approfittare di queste fondamenta in cemento armato per stabilire la tua base di lancio. Non dovresti guardare indietro, ma tieni sempre a mente lo spirito della direzione che hai preso all’inizio. Tuttavia, dovresti essere aperto al cambiamento e avrai il mondo ai tuoi piedi.

Scorpione

La tua vita interiore e le tue emozioni potrebbero aver preso il sopravvento su di te ultimamente. Sogni e visioni ti perseguitano o provi emozioni che non sono sempre legate a ciò che stai vivendo. Improvvisamente, rimpiangi di non essere in grado di essere più razionale e non sai davvero dove sei. Siate certi che questa è una fase necessaria per la vostra evoluzione. Presto lo vedrete di nuovo chiaro.

Sagittario

Durante il giorno potresti sentirti come se le tue emozioni ti paralizzassero e persino ti respingessero. Ecco perché devi prendere l’aria. Hai pensato a tutto. Hai fatto le valigie e riempito il serbatoio della benzina, e ti senti pronto a partire, ma c’è qualcosa che ti eccita e ti impedisce di far partire la macchina. Non ignorare i file non classificati che sono ancora attivi, possono riapparire nel momento peggiore, come un demone che è uscito dalla sua scatola.

Capricorno

Oggi sarà un giorno che sarà sotto il segno dell’intuizione. Dovresti avere antenne reali che ti permettano di identificare facilmente ciò che sta accadendo intorno a te e negli altri. Questa parte intuitiva che ti caratterizza è un bene prezioso. Puoi fidarti del tuo istinto e dei tuoi sentimenti senza correre troppi rischi. Potrebbero persino farti fare un passo avanti sul posto di lavoro o nella tua vita amorosa.

Acquario

Durante il giorno il tuo carattere tenero e vulnerabile potrebbe essere esacerbato da una sensibilità passeggera fuori dall’ordinario. Fate attenzione e non investite troppo in progetti folli, perché, se non mettete molto interesse, i tanti predatori che vi inseguono cercheranno velocemente di mordere la vostra buona pasta. Dovresti optare per la strategia di blocco, filtrando gli spiriti maligni che minacciano la tua stabilità emotiva. Impermeabilizza il tuo guscio e ti sentirai bene.

Pesci

Approfitta delle buone vibrazioni del giorno per partecipare a un evento diverso. Ad esempio, potresti andare allo stadio con alcuni amici per guardare una partita della tua squadra preferita. O forse le tue preferenze potrebbero essere quelle di andare a un concerto o a uno spettacolo. Senti il bisogno di essere ispirato da qualcosa che è fuori dall’ordinario e che scatena emozioni diverse in te. Sforzatevi di vivere una serata straordinaria. Puoi anche prenotare i biglietti per l’inaugurazione di una mostra, un’opera o un concerto jazz.