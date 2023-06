Oroscopo Branko 5 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Tenete le tasche aperte perché oggi possono essere riempite di regali e bomboniere inaspettate. Questa opportunità sarà breve, quindi devi agire rapidamente. Saranno date anche opportunità per momenti intimi e appassionati. Il cielo è limpido e le attività per il tempo libero sono in vista. Avrai meno problemi a stabilire connessioni tra il tuo passato emotivo e la tua situazione attuale. Ariete, essere onesti con te stesso ti aiuterà a progredire nella giusta direzione. Non cedere ai tuoi impulsi.

Toro

Presenterai argomenti che sono impossibili da contrastare, ma se senti resistenza, sii gentile e ascolta l’altra persona. Fai attenzione a non essere impulsivo, è probabile che parli troppo velocemente. I piaceri della gioia sorgono in un buon momento. Troverai molto più facile condividere i tuoi sogni, i tuoi progetti e ideali. Il tuo amore sarà aperto e flessibile. La riconciliazione è in vista per quei Toro che hanno recentemente rotto con qualcuno.

Gemelli

Oggi una storia d’amore o un flirt al lavoro potrebbero prenderti alla sprovvista. Preparati ad affrontare l’imprevisto. Hai una crescente predilezione per i giochi di ogni tipo. La tua indifferenza potrebbe farti ferire il tuo partner o perdere una nuova conquista. Alcune buone notizie ti libereranno dalle antipatie che non hanno ragione di esistere, permettendoti di dedicarti a cose più piacevoli. Potresti collaborare con qualcuno che è molto diverso da te, ma all’inizio sembra solo così. Tutto andrà a posto, Gemelli.

Cancro

Oggi per alcuni Cancro potrebbe nascere amore a prima vista. Puoi anche ricevere un invito a sorpresa a un evento sociale. Vai avanti senza sensi di colpa o preoccupazioni. Hai bisogno di un cambio di scenario, quindi esci con il tuo partner. Ti si addice bene. Riuscirai ad abbattere ciò che ti ha impedito di convincere una comunità che stava bloccando le tue ambizioni emotive o sociali, ma non userai il tuo fascino per imporre un progetto considerato rischioso.

Leone

La corrente scorre quotidianamente, la tua volontà di servire la causa comune è unanime, Leone. Ma sii educato se ritieni che la tua carriera sia instabile o che qualcuno intenda cambiare la tua prospettiva di carriera. Avrai l’opportunità di dimostrare le tue capacità e punti di forza. Il tuo spirito naturale e il tuo tocco di impertinenza apriranno le porte con risultati molto soddisfacenti nella tua vita amorosa. È tempo di avere coraggio e lanciare un invito, dichiarare i tuoi sentimenti.

Vergine

Oggi quasi sicuramente incontrerai nuove persone, vedrai nuovi posti o sentirai notizie che ti sorprendono. L’opportunità di apprendere nuove informazioni e un breve viaggio improvviso fanno parte del piano della giornata. Se rimani fedele a te stesso e alle tue idee, sarai di ottimo umore. Non ascoltare nessuno. La tua sottigliezza sta rendendo nervoso il tuo partner. Migliorerai l’ambiente emotivo esponendo i tuoi gusti, preferenze e opinioni più apertamente. Vergine, concentrati sulle attività che hai in comune.

Bilancia

Tieni d’occhio i tuoi soldi e le tue cose oggi perché qualcosa di inaspettato potrebbe influenzarli. Potresti perdere o qualcosa potrebbe essere rubato. Quindi stai attento, Bilancia. Al contrario, migliorerai la tua vita e quella dei tuoi cari. Sarai in grado di risolvere una storia familiare che pesa su di te ed evolvere in un modo più soddisfacente per tutti. Stai pensando di apportare alcuni miglioramenti alla tua casa per semplificare la tua vita quotidiana, in modo da poter trovare più tempo da trascorrere con il tuo partner e uscire di più insieme.

Scorpione

Le tensioni irrisolte con qualcuno possono improvvisamente tornare nella tua vita. Nel frattempo, hai l’impulso di cercare esperienze eccitanti e stimolanti. Fai attenzione a ciò che desideri. L’esitazione e la tendenza ad essere pigri rischiano di scoraggiare una persona a cui sei molto legato. Esprimiti chiaramente prima di creare dubbi ed eviterai la rabbia. Gli Scorpioni single potrebbero iniziare a sviluppare una nuova relazione.

Sagittario

Questo è un giorno inquieto per te. Una parte di te è alla ricerca di avventura ed eccitazione, quindi potresti persino fare qualcosa per provocarla. Fai attenzione perché è un pendio scivoloso e potrebbe ritorcersi contro. Le storie d’amore segrete possono aver luogo. Incanala le tue emozioni in modo che non ti costringano a cambiare la tua routine quotidiana prima di pensare a ciò che vuoi mettere in atto. Sagittario, la tua effusività sentimentale sarà più spontanea del solito. Fai attenzione a non buttarti troppo velocemente in relazioni che sono di breve durata e non fare promesse.

Capricorno

Oggi potresti incontrare qualcuno di nuovo che è diverso, creativo e fantasioso. Ami i personaggi. Oggi dovrai lavorare sodo cercando di gestire i rapporti tra i tuoi colleghi. Mantieni la calma… Il tuo partner sarà meno aperto al tuo punto di vista. Se sei single, troverai più difficile del solito parlare a livello intimo. Ora è il momento di fare un ulteriore passo avanti. Sii paziente e non arrabbiarti, Capricorno.

Acquario

Oggi potresti scoprire qualcosa di nuovo su una persona vicina, ma sii discreto. Senti un desiderio irrefrenabile di assaporare i piaceri della vita, ma stai lottando perché non riesci a rilassarti. Oggi Acquario, vorrai contare i pulcini prima che nascano. Nella tua ricerca di brillare, potresti finire per fare alcuni piani che potresti non essere in grado di realizzare e che ti porteranno alla rabbia. Una terza parte ti rovinerà la strada, ma non preoccuparti, firma subito un impegno.

Pesci

Oggi un’improvvisa opportunità di viaggiare, o, forse, di studiare qualcosa di nuovo potrebbe cadere nelle tue mani. Nel frattempo, una relazione con qualcuno di diverso potrebbe iniziare improvvisamente per alcuni Pesci o forse è solo un flirt eccitante. Usa il tuo buon senso per essere selettivo. Non è una giornata noiosa. Fai uno sforzo per controllare le tue emozioni e i tuoi impulsi. Al lavoro, proteggerai efficacemente i tuoi interessi e inoltre non abbasserai la guardia per difendere quelli degli altri.