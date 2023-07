Oroscopo Branko 5 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi avrete la sensazione di stare in equilibrio sul bordo di una scogliera e con le gambe penzolanti. Mentre i tuoi piedi lottano per sostenere il tuo corpo, le tue mani cercano freneticamente un po ‘di sostegno. Senza dubbio giurerai a te stesso che, una volta uscito da questa brutta buca, non entrerai mai più nel nido di quel calabrone. Tuttavia, questo episodio fa parte del gioco. A volte le sfide sono necessarie per renderti più forte e insegnarti ad apprezzare i percorsi più facili.

Toro

Durante il giorno la tua mente sarà sedotta da riflessioni profonde. Il tuo cervello sta lavorando a pieno regime e, invece, ti stai attardando su questioni complesse. Il campo politico o sociale può attraervi e sarete inclini a trovare soluzioni ai problemi dell’ordine mondiale. Il tuo entusiasmo ti incoraggerà a condividere le tue idee. Prendi nota dei tuoi pensieri o condividili con qualcuno che può essere ricettivo.

Gemelli

Oggi vedrai che troverai finalmente il tuo interlocutore ideale. A volte è difficile per te essere sulla stessa lunghezza d’onda dei tuoi amici, ma questa volta tutto sarà diverso. Una conversazione interessante con uno sconosciuto che hai incontrato a una conferenza ti permetterà di condividere le tue idee e la tua visione del mondo. Inoltre, avere un dialogo intimo con il tuo partner ti darà la felice opportunità di aprire finalmente le porte delle tue speranze e dei tuoi sogni segreti.

Cancro

Oggi potresti sentirti diviso tra due avventure romantiche. Da un lato, una relazione d’amore che hai mantenuto per un po ‘con una persona che ami, ma di cui non sei sicuro che sia molto compatibile con te. E, dall’altro, l’attrazione che si prova verso un nuovo amico pieno di qualità. Pensa che forse potresti accontentarti di mantenere una relazione amichevole con uno / o beneficiare del legame romantico che mantieni con l’altro.

Leone

Fai attenzione perché potresti anche essere sciocco se non stai molto attento. Prima di dichiararti, dovresti essere molto più chiaro su quali sentimenti quella persona ha nei tuoi confronti. Prenditi il tempo necessario, non devi battere alcun record di velocità. Moltiplica le conversazioni e gli scambi in modo da poter valutare meglio lo stato reale delle tue relazioni prima di intraprendere confessioni toccanti e tenere.

Vergine

Finalmente ti senti pronto per il cambiamento. Dopo una fase di lenta e difficile maturazione, oggi si ha voglia di conoscere ed esplorare nuove strade. Affinché questo desiderio sia esaudito, non esitate a cambiare il vostro stile di vita, anche i percorsi che scegliete per fare le vostre passeggiate. Dovreste iniziare a sperimentare questi nuovi venti di libertà e novità che soffieranno nelle prossime settimane. Siate certi che il movimento si dimostra camminando.

Bilancia

La prima lezione di questo giorno potrebbe essere la pazienza. In realtà, vuoi che tutto e sia immediatamente, e sei troppo insistente. Dovresti rimanere più sereno, dovresti anche rispettare i sentimenti e i comportamenti reciproci. È così che contribuirai a sviluppare e approfondire le tue relazioni. La politica dell’ultimatum raramente dà buoni risultati in amore e non sempre quelli che ci si aspetta.

Scorpione

Oggi è un ottimo giorno per considerare l’introspezione seria e riflessiva sulla tua vita emotiva. Prima di prendere decisioni definitive, che in linea di principio sono, è meglio considerare attentamente la natura della relazione che hai mantenuto per qualche tempo. Fermati un attimo a pensare e affidati solo ai tuoi sentimenti e alle tue analisi, prima di cercare l’opinione di amici ben intenzionati.

Sagittario

È più che probabile che durante il giorno sarete influenzati e sopraffatti da una grande marea di sensualità e teneri scambi. Tutte le tue segnalazioni saranno poste sotto presagi sensibili ed emotivi, persino affettuosi. Professionalmente, incontrerai alcune difficoltà nel far accettare le tue opinioni e questo ti danneggerà. Non temere nulla, riacquisterai rapidamente fiducia in te stesso e finirai per prevalere nella tua vita.

Capricorno

Una delle cose che sono più importanti per te in una relazione emotiva è la certezza che essere scelto è anche il tuo migliore amico. Ecco perché oggi sentirete il bisogno di valutare l’intensità e la natura del vostro affetto attuale in relazione a questo principio intangibile. Tuttavia, dovresti fare attenzione a non cercare di copiare sistematicamente il modello e apprezzare i tuoi sentimenti basati su relazioni precedenti. Dopo tutto, anche tu puoi cambiare.

Acquario

La verità è che oggi ci saranno alcune interferenze nelle tue relazioni personali e nelle tue relazioni d’amore. Non puoi fare a meno di considerare le opinioni spesso contraddittorie dell’altro, il che non rende le cose più facili. Quindi fidati di più delle tue intuizioni e dei tuoi sentimenti. Non ha senso per te chiedere l’opinione di uno dei tuoi amici. Quindi prendi in mano la tua vita e vivi questi momenti al massimo senza preoccuparti di nient’altro che di ciò che desideri.

Pesci

Oggi vi sentirete spesso perseguitati dal ricordo di un amore passato, di una passione dimenticata. La verità è che non è una sensazione molto piacevole e dovresti anche stare attento a non cadere in una certa malinconia. In ogni caso, ti farai molte domande in un’introspezione un po ‘dolorosa e forse inutile. Non è bene tornare ai sentimenti passati, a meno che non si riesca a superarli in modo reale e definitivo.