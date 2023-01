Oroscopo Branko oggi domenica 1 gennaio 2023: hai letto le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 1 gennaio Leone

Questa domenica inizia il 2023. Benvenuto e lo ricevi con grande gioia. La luna ti spinge a prenderti più cura di te stesso, della tua salute e della tua immagine. Domenica da dedicare alla bellezza, al riposo e al mangiare bene. Il tuo partner o amante ti sorprende con un dettaglio mai immaginato. L’energia planetaria continua a favorire la tua salute. L’affermazione di oggi: “Mi amo molto”.

PAROLA SACRA: amicizia

NUMERI FORTUNATI: 3, 16, 49

Oroscopo Branko 1 gennaio Vergine

Arriva il 2023 e con esso un’opportunità in più per continuare ad evolversi sotto tutti gli aspetti. Supererai tutti gli ostacoli e godrai della pace interiore. Rifletti sui cambiamenti necessari che devi apportare per sentirti meglio con te stesso e goderti di più tutto ciò che la vita offre. L’amore passerà attraverso un’altra prova. Affermazione di oggi: “Mi do il permesso di vivere in pace”.

Oroscopo Branko 1 gennaio Bilancia

Nel 2023 sei un’altra persona, più positiva e intraprendente. Inizi a vedere il mondo in un modo diverso. Apprezzi di più tutto ciò che vedi, ciò che tocchi, ciò che mangi, insomma tutto ciò che fai. Metterai più amore e dolcezza nel parlare, accarezzare, donarti intimamente al tuo partner. Affermazione di oggi: “Vivo nell’amore, nella pace e in armonia con gli altri”.

PAROLA SACRA: Apprezzamento

NUMERI FORTUNATI: 45, 27, 44

Oroscopo Branko 1 gennaio Scorpione

Il 2023 si apre con tanta azione e attività sociali. Devi essere positivo. Nel tuo posto di lavoro c’è un’atmosfera un po’ carica di instabilità. Non preoccuparti, non lasciare che nulla turbi la tua pace e gioia all’inizio dell’anno. L’amore gode di buona comunicazione, affetto e molta attenzione per te. Goditi tutto, ma con moderazione in modo da prenderti cura della tua salute. L’affermazione di oggi: “Mi godo la fortuna, l’amore e la prosperità”.