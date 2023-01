Oroscopo Branko oggi domenica 1 gennaio 2023: hai letto gli astri migliori Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 1 gennaio Sagittario

Felice anno nuovo 2023. Sagittario, è giunto il tuo momento per realizzare i tuoi sogni. Il Sole favorisce il tuo progresso economico. Pensa, analizza ciò che è meglio per te e non per gli altri. Andare dietro a tutto ciò che ti rende felice e benefici. Prenditi cura dell’amore e alimenta la tua relazione attuale perché è in pericolo. Affermazione di oggi: “Decido di essere felice e rinuncio alla sofferenza”.

PAROLA SACRA: Apprezzamento

NUMERI FORTUNATI: 45, 27, 44

Oroscopo Branko 1 gennaio Capricorno

Oggi è il primo giorno dell’anno 2023. Il tuo primo giorno per iniziare a realizzare i tuoi obiettivi. Ti senti molto ricettivo nell’ascoltare e nel condividere i messaggi divini con chiunque ne abbia bisogno. Sei come un angelo che porta una parola di incoraggiamento a tutti coloro che ti si avvicinano. Non lasciare che nulla offuschi la tua felicità. Tanta salute, amore e pace per te. La dichiarazione di oggi: “Il denaro, l’amore e la pace vengono da me in abbondanza”.

PAROLA SACRA: Salute

NUMERI FORTUNATI: 10, 11, 34

Oroscopo Branko 1 gennaio Acquario

Il 2023 è arrivato, è gennaio e vorresti che quest’anno lavorasse per te, visto che hai molto da fare per il poco tempo che hai. Prendi tutto con calma. L’ordine divino fa in modo che tutto avvenga correttamente ea vostro vantaggio. Una persona del tuo gruppo sociale ti si avvicina con molto amore da offrirti. L’affermazione di oggi: “Sono una calamita per l’amore e la prosperità”.

Oroscopo Branko 1 gennaio Pesci

Il mese di gennaio segna per te l’inizio di una nuova vita familiare. Prosperità, buona fortuna, romanticismo e divertimento sono con te. Momento ideale per festeggiare o annunciare l’arrivo di un bebè. Il primo gennaio segna un nuovo inizio, dodici mesi da vivere alla grande. L’affermazione di oggi: “Ho tutto per essere felice e vivere in abbondanza”.