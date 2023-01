Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 1 gennaio 2023: lo zodiaco perfetto Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sei appena entrato in un ciclo eccellente oggi per mostrare al mondo i tuoi talenti, Cancro, non sprecarlo, approfittane, approfitta delle tue numerose qualità ogni giorno durante quest’anno. Oggi un complimento che ti farà una persona dell’altro sesso riaffermerà la tua fiducia, che era un po’ traballante, anche se in modo del tutto irrazionale, perché hai le risorse per realizzare ciò che ti sei prefissato. Quello che devi controllare è che forse sei troppo severo, anche con te stesso, Cancro. Non metterti tanti limiti e ti sentirai ogni giorno meglio. Sei in una fase di felicità e prosperità, in cui l’amore non presenta grandi novità ma tutta la tua vita ruoterà attorno al suo ambiente, anche se ci sarà molta armonia e il bilancio è positivo. Inizia a mettere in pratica la tua lista di buoni propositi per questo 2023.