Oroscopo Branko domani 1 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

La prima lezione di oggi potrebbe essere quella di essere pazienti. Anzi, vuoi tutto, subito, e, inoltre, sei troppo insistente. Ariete, dovresti essere più calmo e sereno e rispettare anche i sentimenti e i comportamenti degli altri. Questo ti aiuterà a crescere e approfondire le tue relazioni. La politica dell’ultimatum raramente dà buoni risultati in amore e certamente non sempre con quelli che vengono contati.

Toro

L’amore e la tenerezza sono all’ordine del giorno. Tuttavia, Toro, dovresti essere più conciliante e naturale. Per emozionarsi e mantenere l’attenzione, il prescelto del proprio cuore deve troppo spesso passare attraverso un vero e proprio percorso ad ostacoli. Nessuno è perfetto e nemmeno tu. Quindi dovresti essere più tollerante e aperto, lasciarti sorprendere, sapere come scoprire la personalità di un essere attraente e abbandonare i tuoi criteri formali. Perché l’amore non può essere ridotto a un’equazione matematica…

Gemelli

È probabile che oggi una grande marea fatta di sensualità e teneri scambi si alzi e ti travolga. Tutte le vostre relazioni saranno messe sotto presagi sensibili e affettivi, persino affettuosi. Professionalmente, Gemelli, troverai qualche difficoltà a far accettare le tue opinioni e ne sarai rattristato. Non dovresti aver paura perché riacquisterai rapidamente la fiducia in te stesso e finirai per vincere.

Cancro

Oggi sarà un giorno di ricordo. In occasione di una conversazione, di un programma televisivo o di una melodia che senti alla radio, il ricordo di un amore d’altri tempi si impadronirà di te ancora per qualche istante. Cancro, rimarrai sorpreso dall’intensità delle emozioni che proverai allora. Fate attenzione a non cadere in una profonda nostalgia, perché è inutile piangere così per i vostri amori perduti… Pensa solo al futuro.

Leone

Sicuramente oggi ci saranno interferenze nelle tue relazioni e relazioni amorose. Non si può non tenere conto dell’opinione altrui, spesso contraddittoria, che non semplifica affatto le cose. Leone, dovresti fidarti di più delle tue intuizioni e dei tuoi sentimenti. Non ha senso che tu ti rivolga all’opinione di uno dei tuoi buoni amici. Quindi dovresti prendere in mano la tua vita e vivere pienamente quei momenti senza preoccuparti di nient’altro che del tuo desiderio.

Vergine

Per tutto il giorno indosserai il costume di un insegnante. Vergine, padroneggi molte materie e sarai sedotto dall’opportunità di condividere le tue conoscenze. Uno dei tuoi colleghi potrebbe avere difficoltà a capire qualcosa. Perché non aiutarti a uscire dai colpi di scena della tecnologia dell’informazione o della gestione degli account? Sei un insegnante molto indulgente e i tuoi studenti apprezzeranno il tuo aiuto.

Bilancia

Sotto l’influenza del cielo di oggi, potresti voler dare un nuovo impulso alla tua vita amorosa, anche se ciò significa modificare la tua relazione d’amore. Bilancia, devi assolutamente uscire e allontanarti dalla tua routine. Un po ‘di freschezza e cose inaspettate darebbero alla tua relazione un po ‘di gioia. Perché non uscire per scambiare idee e impressioni e vedere nuovi volti? È necessario un piccolo cambiamento di scenario.

Scorpione

Oggi, la tua mente sarà sedotta da pensieri profondi. Il tuo cervello sta lavorando a tutta velocità e ti fermi a questioni complesse. Il campo politico o sociale potrebbe attraervi e sarete inclini a trovare soluzioni a problemi di ordine planetario. Il tuo entusiasmo ti spingerà a condividere le tue idee. Scorpione, non dovresti esitare a prendere nota dei tuoi pensieri o discuterne con qualcuno che è ricettivo.

Sagittario

In questi giorni, troverai senza dubbio più avvertimenti e disapprovazioni da parte dei tuoi parenti di quanto ti aspettassi nel regno della tua vita amorosa. Sagittario, se sei troppo geloso, non è a causa del vizio, ma perché vuoi essere sensibile ai bisogni del tuo partner. Quando gli altri si rendono conto di tutto il lavoro che hai fatto, potrebbero essere dalla tua parte.

Capricorno

Oggi potresti essere diviso tra due avventure. Da un lato, una relazione sentimentale che dura da tempo, una persona cara ma di cui non sei sicuro che sia totalmente compatibile con te. E, dall’altro, l’attrazione che provi per una persona nuova e piena di qualità… Capricorno, potresti accontentarti di avere una relazione amichevole con uno e approfittare del legame romantico che mantieni con l’altro? Dovresti esplorare tutte le possibilità.

Acquario

Avevi nascosto quel talento che hai. Il tuo fascino provocherà il caos in questo giorno con un bellissimo sconosciuto. Forse al lavoro o mentre partecipi a un briefing, puoi attirare l’attenzione di qualcuno. Acquario, non solo hai successo a livello professionale, ma hai anche una legione di seguaci a livello più personale. Dovresti prenderti cura del tuo aspetto perché questo giorno non può essere immaginato senza seduzione.

Pesci

Finalmente ti senti pronto per il cambiamento. Dopo un lento e difficile processo di maturazione, ci si sente desiderosi di conoscere ed esplorare nuovi percorsi. Pesci, affinché questo desiderio sia soddisfatto, non dovresti esitare a cambiare il tuo stile di vita, il tuo modo di fare le cose… Dovresti iniziare a sperimentare questa nuova aria di libertà e novità che ti avvolgerà nelle prossime settimane. Il movimento è dimostrato camminando.