Oroscopo Branko domani 1 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 1 febbraio Leone

Sarai come una calamita, attirerai diversi tipi di persone nella tua vita, quindi devi essere molto attento e soprattutto selettivo perché non tutti saranno affidabili. Ci saranno freeloader che vorranno usarti. Ti distingui nel mondo della pubblicità e dei media. Chiave del giorno: Armonia. Numeri fortunati: 15, 27, 42.

Oroscopo Branko 1 febbraio Vergine

Il tuo mondo di fantasie, sogni e illusioni è esaltato. La tua mente oggi sarà alle stelle, ma allo stesso tempo molto creativa. Non trascurare il tuo lavoro o i tuoi obblighi perché stai fantasticando. Canalizza quella corsa immaginativa per esprimere i tuoi talenti artistici. Chiave del giorno: Talenti. Numeri fortunati: 5, 25, 55.

Oroscopo Branko 1 febbraio Bilancia

Recuperi la tua salute mentale poiché sarai e ti sentirai più riposato, rilassato e in pace con te stesso. I tuoi sforzi per migliorare te stesso e la tua fermezza nel prendere decisioni drastiche vedranno il loro felice risultato. Non dovrai consultare altri per sapere che hai ragione. Chiave del giorno: Valori. Numeri fortunati 1, 28, 56.

Oroscopo Branko 1 febbraio Scorpione

Un problema si ripete in modo che tu presti attenzione ad esso. Mantieni chiare le tue priorità. Non cambiare i piani che hai per compiacere gli altri. C’è qualcuno nella tua vita con un atteggiamento in qualche modo provocatorio e persino aggressivo. È tempo che tu ti allontani da quella persona. Chiave del giorno: priorità. Numeri fortunati: 25, 39, 42.