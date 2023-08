Oroscopo Branko domani 10 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La settimana continuerà per te con un andamento generale favorevole o costruttivo e uno stato d’animo positivo o ottimista. È un momento eccellente per fare ogni genere di cose e prendere iniziative, poiché non solo avrai fortuna con te, ma godrai anche di grande ispirazione e intuizione.

Toro

Cerca di essere prudente perché stai attraversando un periodo di grande ostinazione. Hai in testa una serie di cose che vuoi fare, o obiettivi che vuoi raggiungere, e non sei disposto a lasciar perdere, anche se le difficoltà sono state maggiori del previsto. Fortunatamente la fortuna sarà con te.

Gemelli

Un buon momento sia nella vita mondana che anche nella vita intima e personale. Stai attraversando un momento molto positivo dopo aver superato un periodo di maggiore instabilità o alti e bassi, e quindi, che tu sia oggi in vacanza o al lavoro, avrai una giornata scandita da gioie e traguardi.

Cancro

Oggi avrai una giornata molto attiva, o almeno l’impulso a fare tante cose e ad affrontare i problemi. Tuttavia, sarà difficile per te concentrare le tue energie o dirigerle correttamente. Puoi dispiegare una grande quantità di risorse intellettuali e fisiche e alla fine forse avere un equilibrio molto scarso o addirittura sterile.