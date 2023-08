Oroscopo Branko domani 10 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La magnifica influenza del Sole e di Giove, che stai godendo in questo momento, ti incoraggerà ad avere una grande giornata non appena farai qualcosa da parte tua. Raggiungerai i tuoi obiettivi più desiderati con una certa velocità e con pochissime difficoltà. E, d’altra parte, se dovessi fare un viaggio, sarebbe fantastico.

Vergine

Molte volte il peggior nemico, e il più implacabile, sei tu stesso, e oggi ne avrai un esempio molto chiaro. Quando le cose non vanno come previsto o hai il minimo fallimento, sei il giudice più severo e terribile che si possa trovare. Anche se dovresti stare attento con i tradimenti, non fidarti di nessuno.

Bilancia

Dietro la tua grande capacità di ricercare armonia, comprensione e concordia, sia nel tuo lavoro che nella tua vita intima, si nasconde in realtà una persona dal cuore molto buono, e oggi il destino te lo restituirà sotto forma di evento. tanto piacevole quanto inaspettato e un sogno importante che si avvererà.

Scorpione

Molto presto potrai lasciarti alle spalle una grande preoccupazione legata al lavoro e all’economia, e oggi avrai un segno di quella grande liberazione che entra nella tua vita. L’aiuto delle stelle ti farà uscire poco a poco dai momenti più opprimenti e avrai la sensazione di uscire da una prigione opprimente.