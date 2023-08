Oroscopo Branko domani 10 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi la vita ti renderà giustizia con una questione legata ai tuoi sentimenti. Sei in un momento eccellente dal punto di vista delle stelle ed è tempo per te di raccogliere il raccolto di tutte le cose buone che hai seminato e delle persone che hai aiutato con grande generosità e senza aspettarti nulla in cambio.

Capricorno

Non siate troppo ostinati nel percorrere una certa strada o nel perseguire una serie di obiettivi, a volte le cose non si raggiungono per quanto grandi siano le risorse e le energie che si mettono in moto. Sei in un momento fortunato dal punto di vista delle stelle, ma questo non significa che puoi ottenere tutto.

Acquario

Oggi trascorrerai una giornata particolarmente felice personalmente e fruttuosa professionalmente, ma se ti stai godendo le vacanze allora sarà soprattutto una giornata piacevole piena di gioia, ma allo stesso tempo abbastanza attiva e con voglia di fare tanto cose. Eccellente hai dovuto fare un viaggio.

Pesci

Potresti non avere una giornata molto buona, anche se non c’è motivo per questo. Avrai un misto tra stanchezza e malinconia causato più da motivi emotivi. A volte ti senti sopraffatto dalle situazioni, ti rivolgi agli altri e ti aiuti a vicenda, ma poi ti vedi solo.