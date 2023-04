Oroscopo Branko domani 10 aprile 2023: gli astri migliori Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Gli influssi combinati del Sole e di Giove sono per voi estremamente positivi e per questo, ancora una volta, vi aspetta un’ottima giornata che, soprattutto, darà il meglio di sé se potrete approfittarne per fare un viaggio o in qualsiasi altra attività dove si può essere a pieno contatto con la natura.Sei sempre stato un po’ contrario ai ritiri spirituali, ma non sarebbe male fare il tuo. Senza uscire di casa nemmeno! Non hai gestito certe esperienze per un po ‘e ti esploderanno in faccia mentre continui così. Prenditi cura della tua mente.

Capricorno

Alcune preoccupazioni o preoccupazioni legate al lavoro o alle questioni finanziarie ti renderanno difficile avere una buona giornata come avresti voluto. In ogni caso, ti preoccupi di cose che non sono così importanti, poiché i tuoi problemi di lavoro si risolveranno meglio di quanto pensi.Questa settimana e quelle prossime saranno una preparazione per ciò che Mercurio retrogrado significherà per te, che non è altro che fare una pulizia dell’amore, del lavoro e persino delle abitudini non buone per la tua salute. Se inizi già con esso, sarai pulito per primo.

Acquario

Un’illusione che hai avuto di recente in campo sentimentale ora si volatilizzerà e ricadrai nella dura realtà. Avrai un momento di depressione o di flessione, ma in questi giorni le migliori influenze regnano in paradiso, e se ti ritrovi un po’ deluso, è perché quella relazione non ti si addiceva.Le parole giuste possono fare la differenza tra quella cotta che ti perdona la tua tremenda passività o ti dà un’altra possibilità. Fortunatamente hai l’aiuto delle energie che Venere emana essendo in Gemelli. In caso contrario, saresti molto infastidito …

Pesci

Gli ottimi influssi planetari che regnano sul cielo in questi giorni non solo ti porteranno momenti di grande felicità nella tua vita intima, ma anche un colpo di fortuna o ottime notizie in campo lavorativo o finanziario, dove stai attraversando anche alcuni preoccupazioni e preoccupazioni segrete.Perdere la motivazione è più difficile di quanto pensi, ma è sfuggito di mano e lo hai fatto con il tuo lavoro. Beh, non è troppo tardi per recuperarlo e, soprattutto, reinventarsi in qualcosa che ti fa davvero emozionare. Rifletteteci questa settimana.