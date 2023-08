Oroscopo Branko domani 11 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In generale, godi di una grande quantità di magnetismo personale e questo ti rende la compagnia preferita degli altri. E ne approfitti per divertirti e conoscere persone interessanti. Ma può darsi che oggi e nei giorni successivi vivrai momenti di spossatezza mentale, di stanchezza accumulata. Cerca di riposare e, se lo ottieni, inizierai a vedere le cose in un altro colore. Presto affronterai un processo di revisione dei tuoi ideali e dei tuoi obiettivi vitali. Non spaventarti se pensi di dover fare un cambiamento radicale, la vita ti insegna nuove strade.

Buona giornata per recuperare l’armonia persa con il proprio partner a causa di attriti causati dall’influenza di terzi. Se puoi, prova a passare la giornata solo voi due. Ti sentirai sorpreso oggi dagli attacchi che una persona ti rivolgerà in un appuntamento sociale. Preparati a difenderti e non abbassare mai la guardia. Se hai intenzione di svolgere un lavoro o un’attività oggi con un minimo di rischio, non perdere la concentrazione in nessun momento, anche quando pensi di avere tutto sotto controllo.

Acquario

Se prendi decisioni basate su ciò che è bene per gli altri, finirai per creare seri problemi con te stesso. A volte è salutare essere un po’ egoisti, per quanto strano possa sembrare. Ti senti forte, capace di affrontare tutte le sfide che ti si presentano, ma quella sensazione di forza a volte ti porta a difendere posizioni selvagge e prive di fondamento. Non rimandare una questione delicata che non vuoi affrontare, perché più passa il tempo, più difficile sarà affrontare il problema in modo naturale.

Pesci

Trovare la persona ideale è un’impresa che quasi sempre fallisce. Smetti di aspettare che appaia il Principe Azzurro e preoccupati di conoscere meglio le persone intorno a te. A volte i problemi sono meno importanti di quanto pensiamo. Prendi le cose un po’ alla leggera oggi e vedrai come le nuvole scompaiono senza che tu muova un dito. Non trascurare la salute, non importa quanto lavoro hai. La cosa più importante è conservare la forza per cercare la felicità e non lasciare sempre la vita dietro il metallo di base.