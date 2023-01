Oroscopo Branko domani 11 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

OGGI: L’ansia di qualsiasi cambiamento si dissiperà oggi, poiché un amico porterà ottime notizie.AMORE : La convivenza non è ciò che immaginavi. Sii sincero ed esprimi ciò che senti, così otterrai una relazione più armoniosa.RICCHEZZA: Hai sempre trovato una soluzione ai tuoi problemi economici, non ti devi preoccupare perchè questa volta la troverai anche tu.BENESSERE : Non accontentarti di quello che hai, se vivi nella rassegnazione non farai mai progressi in nessun campo. Sii un po’ più ambizioso.

TORO

OGGI: Se presti maggiore attenzione al tuo lavoro futuro, è probabile che si presentino opportunità interessanti e incontrerai persone influenti.AMORE : Non fingere che il tuo partner viva la sua vita all’ombra della tua. Dagli un po’ di libertà o finirà per lasciarti.RICCHEZZA: i debiti diventano sempre più difficili da saldare. Cerca aiuto finanziario, ma non da un amico perché ci saranno conflitti.BENESSERE : Una sessione di massaggio settimanale può aiutarti a superare quel disagio corporeo che provi lavorando così tanto.

GEMELLI

OGGI: Sai cosa vuoi e come lo vuoi. Pertanto, non esitare quando prendi decisioni, non importa quanto drastiche possano essere.AMORE : Cercate di alimentare la passione nella coppia con una gita romantica e realizzando lingerie erotica e, perché no, qualche giochino.RICCHEZZA: Hai le energie messe nel tuo lavoro e questo ti fa trascurare ciò che accade nella tua casa. Presta più attenzione al tuo.BENESSERE : Possibilità di nuove amicizie. Un cambiamento di ambiente ti metterà in contatto con persone di un’altra generazione, che rinnoveranno la tua vita.

CANCRO

OGGI: Sarai invitato a una festa dove incontrerai persone interessanti. Preparati per l’occasione perché sarai al centro dell’attenzione.AMORE : Possa la relazione riprendere il suo cammino di armonia attraverso il dialogo e la sincerità. Non cercare di sistemare le cose litigando.RICCHEZZA: Dovrai scegliere tra due alternative ed entrambe sembrano molto redditizie. Ma attenzione, solo uno può garantirti il ​​profitto.BENESSERE : Una dieta ricca di fibre ti aiuterà a perdere quei chili in più e tonificare il tuo corpo. Ma non cadere nella tentazione dei dolci.

LEONE

OGGI: Se non vuoi litigare con la tua famiglia, è meglio tacere certi commenti. A volte è meglio scegliere il silenzio.AMORE : L’amore sarà presente nel modo più inaspettato. Resta sintonizzato perché quando meno te lo aspetti, apparirà.RICCHEZZA: i colleghi invidiano la tua capacità di risoluzione. È il tuo cavallo di battaglia prima dei tuoi capi, ma non è nemmeno l’unico.BENESSERE: Non credere all’ombelico del mondo, quindi inizia con l’essere più umile e una persona migliore. Altrimenti, rimarrai solo.

VERGINE

OGGI: La tua sensibilità ti renderà consapevole di situazioni che prima passavano inosservate. Sarai sorpreso di cosa ti stavi perdendo.AMORE : tu e il tuo partner avete raggiunto un punto nella relazione in cui il matrimonio è il passo successivo. Vai avanti e chiedigli di sposarti.RICCHEZZA: dovrai rinunciare ad alcune delle tue idee per perseguire il successo del gruppo. Non pensare solo agli interessi privati.BENESSERE : La tua abitudine di parlare troppo farà sì che i tuoi commenti raggiungano le orecchie sbagliate e si genereranno conflitti. Fai attenzione a quello che dici.

BILANCIA

OGGI: ti ritroverai impulsivo e irrazionale. Se vuoi evitare battute d’arresto, pensaci due volte prima di agire.AMORE : Se metti da parte la tua gelosia, puoi goderti appieno questo momento. Il tuo partner è fedele, non hai nulla di cui preoccuparti.RICCHEZZA: cercherai il consiglio di un collega e troverai solo indifferenza. Non disperare, meglio seguire il proprio istinto che non sbaglierà.BENESSERE : Il tuo modo di essere genererà amicizie in ogni ambito in cui ti muovi. Ma sii più selettivo, non tutti sono sinceri.

SCORPIONE

OGGI: considera di apportare alcuni cambiamenti al tuo stile di vita oggi, perché i pianeti ti offrono una situazione più sicura nella vita.AMORE : Non permettere a nessuno di consigliarti sulla tua relazione. Sei abbastanza grande da lasciarli interferire nella tua vita.RICCHEZZA: Porterai problemi di lavoro a casa tua e la vita familiare diventerà insopportabile. Cerca di calmare le acque.BENESSERE : La nostalgia ti invaderà e ti dispiacerà per le relazioni che non potrebbero essere e per le amicizie frustrate. Non vivere in attesa del passato.

SAGITTARIO

OGGI: Più fai per far accadere le cose, più tempo ci vorrà per accadere. Non avere fretta, lascia che il destino ti sorprenda.AMORE : Non trovare scuse per giustificare il tuo inganno. Ciò che è fatto è fatto, quindi affronta le conseguenze di ciò che hai causato.RICCHEZZA: Se riesci a superare i problemi che ti si presenteranno in questo periodo, allora non ci sarà nulla che possa farti scendere dal podio.BENESSERE : Quando tutto sembra essere calmo, è bene che tu sia vigile. Grandi cambiamenti stanno per accadere ed è bene essere preparati.

CAPRICORNO

OGGI: Sai che non è così, ma continui a provarci. Prova altre alternative e la tua vita cambierà in meglio.AMORE : Non lasciarti trasportare da quella gelosia insensata, perché il tuo partner non ha occhi per nessun altro oltre a te. RICCHEZZA: Sempre con un sorriso e gentilezza in superficie, fai in modo che gli altri si fidino di te. Questo è il segreto del successo. BENESSERE : Un’ondata di imprevisti ti lascerà sbalordito, non sapendo cosa fare. Non disperare, è meglio agire in base a ciò che accade.

ACQUARIO

OGGI: Non lasciare che ti dicano come dovresti comportarti. Sei responsabile della tua vita e sai come procedere di fronte ai colpi di scena del destino. AMORE : La passione dell’inizio si stava raffreddando. Ripensa alla relazione che hai. Cerca nel tuo cuore, c’è la risposta.RICCHEZZA: Ci sono diverse proposte alla porta, ma attenzione perché non tutte sono redditizie. Analizza bene ciascuno di essi.BENESSERE : Un trasloco o un nuovo lavoro porteranno nella tua vita quel cambiamento interiore di cui hai bisogno. Vai avanti.

PESCI

OGGI: Le voci su di te verranno generate al lavoro. Cerca di scoprire l’origine di questi pettegolezzi e che non continuino a circolare.AMORE : Avete una relazione con una grande carica erotica, ma ci sono delle divergenze importanti che non riuscite ad appianare.RICCHEZZA: non pensare che il tuo capo sia contro di te. Il problema è che il tuo atteggiamento nei suoi confronti non è dei migliori. Prova a migliorarlo. BENESSERE : Abbandonare i vizi e dedicare un po’ più di tempo a un po’ di attività fisica è una buona opzione per il tuo corpo abbandonato.