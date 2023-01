Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 11 gennaio 2023

ARIETE

OGGI: Giornata dello sradicamento amoroso e delle decisioni importanti. Le decisioni che prendi oggi influenzeranno notevolmente il tuo partner. AMORE : Le barriere intellettuali o fisiche che ti separavano dal tuo partner svaniranno. Anche le tue paure scompariranno.RICCHEZZA: Il tuo lavoro è influenzato dal tuo stato d’animo, poiché i recenti eventi emotivi ti giocheranno uno scherzo.BENESSERE : Non sottovalutare il potere dei sogni, sono quelli che ti permettono di aprire porte che la ragione chiuderebbe e di fissare in alto i tuoi obiettivi.

TORO

OGGI: ti renderai conto di molti aspetti della tua personalità. E il corso degli eventi metterà in sospeso i tuoi principi. AMORE : La maturità che hai sviluppato negli ultimi tempi stupirà il tuo partner. Sentirai che è ora di andare avanti sentimentalmente.RICCHEZZA: cerca coerenza nelle tue azioni. Se vuoi migliorare la tua situazione economica, metti più impegno nel tuo lavoro.BENESSERE : Cerca quella persona che vedi che ti permette di bilanciare la tua personalità e stare lontano da relazioni burrascose che ti trascineranno nella sofferenza.

GEMELLI

OGGI: Ti vedrai con molto potere convincente e sarai in grado di persuadere quante più persone possibile a realizzare i tuoi desideri.AMORE : La tua mancanza di personalità finirà per uccidere il tuo partner. Usa oggi per vedere quali aspetti dovresti cambiare.RICCHEZZA: non lasciare che la disperazione ti travolga e ti superi. Si stanno avvicinando tempi migliori in cui recupererai più che l’investimento. BENESSERE : Oggi ti renderai conto che ciò che è superficiale e inconsistente riempie la tua vita. Sei diventato un essere vuoto e puramente superficiale.

CANCRO

OGGI: Troverai la spinta di cui hai bisogno per far girare le tue idee creative. In pochissimo tempo arriva l’ispirazione.AMORE : La paura dell’impegno è del tutto naturale, ma oggi ti renderai conto della profondità dei tuoi sentimenti nei confronti del tuo partner.RICCHEZZA: non scommettere tutto su quella nuova opportunità che hai. Stai attento e non rinunciare al tuo lavoro sicuro. BENESSERE : Cerca di andare oltre, non incasellarti nei preconcetti di ciò che pensi che la vita dovrebbe essere. Impara, muoviti, non ristagnare.

LEONE

OGGI: Sarai il centro di attrazione grazie alla tua spontaneità. Tutti intorno a te ti stanno aspettando per goderti la tua eloquenza e gioia. AMORE : Lasciati alle spalle le paure e accetta quell’invito in sospeso. Questa uscita potrebbe essere l’inizio di una relazione diversa. RICCHEZZA: Hai molte capacità, ma concentrati sul tuo lavoro, perché disperderti potrebbe giocarti uno scherzo. BENESSERE: La tua attitudine per le arti e le scienze ti darà la possibilità di confortare e nutrire il tuo spirito in questo giorno.

VERGINE

OGGI: i progetti di gruppo appariranno per viaggiare e godersi il tempo libero. Sentiti libero di condividere con amici e familiari. AMORE : Saprete riconoscere l’opportunità di una nuova relazione che bussa alla vostra porta, non abbiate paura di affrontarla con tenerezza. RICCHEZZA: prenditi del tempo per aggiornare le tue conoscenze, poiché apriranno nuove finestre per migliorare la tua economia. BENESSERE : mantieni la calma in situazioni estreme. Se ti senti sopraffatto, fermati, fai un respiro profondo e ricorda che non c’è niente che non puoi fare.

BILANCIA

OGGI: Approfitta di oggi per parlare con la tua famiglia. Chiedi loro del loro stato di salute e assicurati che stiano bene. AMORE : L’amore è uno dei piaceri più piacevoli di questa vita. Divertiti oggi e abbraccia l’idea di un futuro con il tuo partner. RICCHEZZA: Devi essere più responsabile con i tuoi obblighi o potrebbero verificarsi alcune disgrazie. Non fidarti di te stesso e dai il massimo. BENESSERE : Festeggia il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Non lasciarli passare inosservati, inconsciamente questo ti motiverà ad andare avanti con più impegno.

SCORPIONE

OGGI: Oggi avrai l’opportunità di correggere alcuni errori del tuo passato. Assicurati di non lasciarla andare. AMORE : Gli ultimi avvenimenti hanno innescato una serie di situazioni negative nella coppia. Non esitate a discuterne con lei. RICCHEZZA: Dovrai distogliere la tua attenzione dal tuo meritato riposo oggi per portare a termine determinati impegni. Dimissioni. BENESSERE : Una vita senza amore è come un quadro senza colore, può essere bello, ma manca qualcosa che ti faccia voltare due volte a guardarlo.

SAGITTARIO

OGGI: La tua continua ricerca di compagnia finirà per trascinarti in relazioni di breve durata che corroderanno la tua autostima. AMORE : Non c’è posto nella coppia per manie di grandezza ed egoismo. La base di un rapporto solido è la condivisione e l’amore. RICCHEZZA: Inizierai un progetto importante durante la giornata di oggi. Cerca di stare all’erta con ogni dettaglio, non lasciare nulla al caso. BENESSERE : Impara a condividere le tue gioie e i tuoi problemi con la persona con cui hai scelto di trascorrere la tua vita. Non nasconderle i tuoi sentimenti.

CAPRICORNO

OGGI: otterrai grandi progressi nel tuo ambiente di lavoro. Finalmente raggiungerai il punto di totale esaurimento e sarai in grado di affermarti. AMORE : I risultati a livello personale dovrebbero essere fonte di ispirazione per l’intera coppia, e non una forma di competizione. RICCHEZZA: Ad un passo dalla conclusione di un progetto importante, sarai invaso dalle vicissitudini. Riuscirai ad andare avanti, non disperare. BENESSERE : Devi stare molto attento nelle tue azioni, ci sono decisioni che infiammano il nostro destino, ea cui è impossibile rimediare. Medita prima di agire.

ACQUARIO

OGGI: Impegni importanti sono in arrivo in un futuro non troppo lontano. Avanza sicuro e guida il piede. AMORE : Avrai reazioni brusche e sconcertanti dovute alla tua innata natura pacifica. Questo bloccherà il tuo partner.RICCHEZZA: Non iniziare discussioni sul lavoro, perché verrai coinvolto in problemi seri a causa della tua tendenza a lasciarti andare. BENESSERE : Ricorda che il mondo non gira intorno a te e non stare costantemente sulla difensiva. Coltiva la tua autostima ma metti da parte il tuo ego.

PESCI

OGGI: Sarai ispirato oggi e con il minimo sforzo sarai in grado di fare miracoli. Volerai tra le nuvole dell’amore. AMORE : I dubbi esistenziali sulla tua capacità di fedeltà perpetua aleggiano all’infinito nella tua testa. Non lasciare andare il tuo partner. RICCHEZZA: Il tuo lavoro sarà influenzato da circostanze al di fuori del tuo controllo e devi richiedere il rinvio delle scadenze. BENESSERE : cerca uno stile di vita equilibrato, con un piede nella realtà e l’altro nella fantasia. Nutriti dai cambiamenti e coltiva la tua vita interiore.