Oroscopo Branko domani 12 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi la Luna sarà afflitta dal nebuloso Nettuno e questo vi farà concepire sogni e speranze che potrebbero non essere reali. Ora ti contiene per promuovere il tuo lato più realistico e sensibile, e se ti viene in mente un progetto meraviglioso, analizza tutto attentamente prima di fare qualsiasi passo. Non dovresti fidarti delle intuizioni.

Vergine

Non intraprendere un percorso se questo ti porterà grandi tensioni e conflitti, a volte è meglio, e molto più saggio, fare una deviazione o cercare altre soluzioni alternative. Questo è un dilemma con cui ti ritroverai oggi, al lavoro o anche nella tua vita intima se ti godi una meritata vacanza. Evita di essere radicale.

Bilancia

Un transito lunare sfavorevole potrebbe provocare, o intensificare, alcune emozioni negative, soprattutto malinconia o non aver voglia di fare nulla, anche se tutto sta andando alla grande nella tua vita e non c’è motivo di essere giù. Ciò sarà aggravato da alcuni disaccordi nelle relazioni intime.

Scorpione

Non vedere giganti dove ci sono solo mulini a vento. Oggi la Luna sarà afflitta e vi incoraggerà a vedere le cose in un modo che non sono e anche ad avere conflitti o disaccordi che potreste evitare. In questi momenti devi lasciare che sia la mente a prendere il controllo perché le emozioni ti porteranno problemi.