Oroscopo Branko domani 12 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi potresti avere qualche difficoltà o litigio, forse anche una rottura con un vecchio amico. Forse questa situazione difficile accadrà con qualcuno più anziano. Potrebbe anche farti rinunciare o cambiare alcuni obiettivi importanti. Avrai davvero bisogno di allontanarti dalle cose. Gli amici ti aiuteranno, quindi non resistere e non sentirti in colpa. Ariete, la tua delicatezza sarà la tua più grande forza. Puoi seminare ciò che vuoi raccogliere e farti capire senza offendere il tuo partner. I nuovi incontri sembrano promettenti.

Toro

Le situazioni che hai sempre pensato sarebbero state le stesse possono cambiare improvvisamente. Un capo o un genitore potrebbero andarsene. Oppure potresti sentirti come se non potessi più seguire la stessa linea di partito. Devi riconsiderare il tuo approccio agli altri per ottenere ciò che vuoi veramente. Toro, dovresti assicurarti di essere moderato con le tue emozioni, ma rimanere aperto agli altri. Dovresti anche guardarti dalla tua tendenza ad essere prepotente, vanitoso o testardo ed evitare problemi.

Gemelli

I tuoi piani per quanto riguarda i viaggi futuri o legati all’istruzione superiore dovranno superare una sfida seria. D’altra parte, il tuo ambiente quotidiano ti darà motivi di grande soddisfazione. L’ambiente sarà dinamico e costruttivo e le responsabilità più pesanti saranno assunte da altri che ne godono davvero. Gemelli, questo ti permetterà di essere flessibile e disponibile per nuove attività. Il tuo carisma sta aumentando e questo è l’ideale per iniziare una serata romantica e regalarti completamente.

Cancro

Sarà un buon giorno per interessarsi alle tue finanze e gestire tutte le tue acquisizioni importanti nel senso più ampio. Paga i tuoi debiti, prendi un prestito o ottieni cose che hai prestato ad altri. Le tue decisioni saranno buone e redditizie a lungo termine. Stai andando avanti senza preoccuparti delle conseguenze. Fortunatamente, la fortuna sarà dalla tua parte. Cancro, avrai un buon modo per evitare problemi e mostrare dove sono i tuoi limiti, senza argomenti o compromessi.

Leone

Oggi i cieli si risveglieranno e le reazioni della luna si acuiranno. Avrai un grande spirito imprenditoriale e non avrai problemi a trovare partner dinamici per tutti i tuoi progetti. Se la tua vita sentimentale è in prima linea, dovresti renderti conto che sarai particolarmente attraente e i tuoi talenti miglioreranno. Leone, approfittane per dimenticare i tuoi problemi. Ti sentirai ispirato a stabilire un maggiore equilibrio nel tuo stile di vita.

Vergine

Questa sarà una pausa gradita, dove potrai ricaricare le batterie privatamente per rivedere le tue aspirazioni in uno stato d’animo costruttivo, portandoti verso iniziative più pratiche in due o tre giorni. Questo timeout sarà molto utile per mettere a punto le tue strategie e sondare il terreno. Potrebbe essere necessario affrontare un importante cambiamento nel tuo lavoro, nella tua salute o forse con un animale domestico. Un tale cambiamento metterà alla prova un qualche tipo di struttura nella tua vita. Speriamo, Vergine, che questo sarà un cambiamento in meglio.

Bilancia

Oggi sarà un giorno eccellente per esibirsi, sia in uno spettacolo, nelle vendite o nella politica. Se stai aspettando una promozione, preparando una presentazione, aspettando una posizione o cercando un lavoro, dovresti dimostrare le tue capacità e ti ascolteranno. Bilancia, è possibile che ora stia avvenendo un cambiamento improvviso relativo ai tuoi figli, ai tuoi piani di vacanza o allo sport. Idealmente, questo cambiamento potrebbe darti più libertà. Se c’è qualche difficoltà con il cambiamento, potrebbe essere perché stai resistendo all’inevitabile.

Scorpione

La tua determinazione potrebbe scontrarsi oggi con una volontà più potente della tua e non sarai necessariamente il vincitore in nessun conflitto. Sarebbe meglio evitare momenti di tensione nervosa o si potrebbero commettere errori, anche solo verbali, e creare nemici duraturi. Dovrai trasmettere il tuo punto di vista, ripristinare un certo equilibrio e sostenere la tua causa. Scorpione, continua a parlare finché non lo capisci. Se sei single, altre persone ti aiuteranno a capire meglio alcuni elementi del tuo passato emotivo.

Sagittario

Non lasciarti influenzare dalla vanità che ti circonda. Dovresti essere diplomatico e non lasciare andare una delle tue lezioni sulla moralità. Sagittario, otterrai il massimo dai tuoi compagni di squadra se li tratti nel modo giusto. È tempo per te di andare avanti se hai appena iniziato una relazione perché la tua vita amorosa sta arrivando a un’armonia duratura. Se sei single, un incontro con qualcuno di speciale ti porterà fuori dai tuoi dubbi interiori.

Capricorno

Guardi sempre le cose a lungo termine perché sei un segno pratico. In questo momento, alcune cose stanno cambiando per quanto riguarda le tue proprietà. Dovresti tenere gli occhi aperti ed essere flessibile per adattarti a ciò che potrebbe accaderti. Capricorno, sei pronto a rivedere le cose senza essere offeso dai suggerimenti degli altri. Questo ti metterà in una buona posizione per il tuo partner o aprirà le porte a una nuova storia d’amore.

Acquario

Oggi la determinazione sarà migliorata e le lotte di potere, anche se poche e lontane tra loro, saranno una parte importante delle cose. Acquario, fai buon uso di questa atmosfera frenetica nelle tue relazioni più preziose. Da tutta questa confusione verranno alcune buone decisioni, accordi qualificati, impegni aperti, promesse che vengono mantenute … Avrai l’opportunità di fare uno sforzo con te stesso, che migliorerà direttamente la tua relazione attuale o le future storie d’amore. Pensa a cosa potresti fare, anche se non hai il coraggio di farlo in questo momento.

Pesci

In questo momento, alcune idee profondamente radicate stanno subendo un cambiamento nella tua mente o persino nel tuo subconscio. State proiettando i vostri desideri sugli altri. Pesci, questo non è il momento per te di buttarti in grandi dibattiti. Sarebbe una buona idea riservare un po’ di tempo per non pensare all’attualità. I tuoi ideali non sono realmente in contatto con la realtà e dovrai costruire sulle tue relazioni strette per arrivarci. Non dovresti scoraggiarti da esso, al contrario, dovresti considerarlo come un’opportunità per ottenere un maggiore controllo.