Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 19 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Avrai tutta la buona energia dalla tua parte per ottenere ciò che desideri; È solo necessario essere disposti. Effettui pagamenti in ritardo sulla tua carta di credito, elabori il visto e il passaporto americano per ordinare la tua cancelleria. Ricorda che sei un segno di fuoco, che ti rende coraggioso e determinato, ma cerca di evitare situazioni di arroganza per evitare problemi con i tuoi compagni di squadra. Settimana di cambiamenti nel tuo lavoro. Non cercare più quell’amore che non era per te, presto arriverà qualcuno compatibile. Vai a un controllo medico per essere sano. Il messaggio del tuo angelo è: “I pensieri positivi generano risultati positivi”, quindi prendi la vita con ottimismo. Il tuo giorno magico sarà mercoledì e il colore è blu intenso. I tuoi numeri fortunati sono 09 e 23.

Toro

Sarai fortunato in ciò che proponi perché inizia l’era del Toro; Sarà un momento di abbondanza e soddisfazione personale. Ricevi l’invito a lavorare in un’azienda internazionale. Fai attenzione alla rabbia e ai problemi nervosi, che possono metterti di fronte alle persone che ami di più. Ricevete l’invito di un nuovo amore che vi darà molta gioia. Segui un corso universitario o un diploma; Ricorda che il segno è uno dei più intelligenti dello zodiaco. Il tuo segno di terra ha la forza di affrontare i problemi, quindi cerca di essere il leader al lavoro e fai attenzione ai commenti negativi tra amici. Il messaggio del tuo angelo è: “Liberati dalla paura, ora”, il trionfo è nelle tue mani, non sprecarlo. I tuoi numeri magici sono 08 e 17 e il tuo colore è rosso intenso. Il tuo giorno magico sarà giovedì.

Gemelli

Crescerai costantemente sul posto di lavoro, perché le stelle saranno a tuo favore. Giorni fortunati nel gioco d’azzardo con i numeri 03 e 29; Prova a giocare martedì, che sarà il tuo giorno magico. Non litigare con il tuo partner, se non ti ami più, è meglio prendere un po ‘di tempo e ordinare i tuoi sentimenti. Si esegue il processo di un prestito bancario per acquistare un appartamento o una casa. Ricorda che i Gemelli hanno sempre bisogno di avere un’eredità per sentirsi al sicuro. Riceverai un invito a un’azienda. Lo stress è il tuo punto debole, ecco perché ti consiglio di fare una passeggiata e fare esercizio fisico. Si ritorna con un amore del passato. Il messaggio del tuo angelo è: “Analizza le opzioni che ti verranno tra le mani”, quindi cerca di scegliere la migliore opportunità di lavoro. Il tuo giorno fortunato sarà martedì e il tuo colore sarà il giallo.

Cancro

Subirai cambiamenti radicali nelle tue attività, saranno giorni in cui avrai molta forza interiore per risolvere ciò che ti danneggia. Il messaggio del tuo angelo è: “Riconosci e agisci secondo ciò che vuoi”, è tempo di tagliare il passato e far crescere il tuo presente per formare un futuro migliore. Settimana di incontri di nuovi progetti. Fai attenzione agli amici che ti cercano solo quando hanno bisogno di qualcosa da te; Purifica coloro che sono tossici. Ti invitano a fare un viaggio questa settimana di Pasqua; Approfittatene, i momenti migliori li si vivono con la famiglia. Elabora la tua laurea o certificazione di studi. Questi sono tempi per trasferirsi o cambiare residenza in un altro paese. Il vostro giorno magico sarà giovedì, i vostri numeri kabbalistici il 02 e il 13. Il tuo colore sarà arancione, ti darà più gioia se lo indossi sui tuoi vestiti.

Leone

Ti reinventi in tutte le tue attività. Quella forte energia del tuo segno domina il suo ambiente, il periodo pasquale ti aiuta a fare energie positive dalla tua parte. Devi usare saggezza e prudenza in ciò che fai per raggiungere il successo che desideri. Giorni di duro lavoro e revisione da parte dei vostri superiori. Un nuovo amore ti viene molto compatibile con te, così vivrai giorni di vero amore. Prenditi cura dei tuoi soldi, evita di parlare di quanto guadagni o della tua vita personale. Il messaggio del tuo angelo è: “Abbandona le situazioni e le persone che non fanno per te”, allontana ciò che può distruggerti dentro. Entrerai in una dieta sana e nell’esercizio fisico per apparire al meglio. Il tuo giorno magico sarà martedì. I tuoi numeri fortunati sono 14 e 25 e il tuo colore è verde, salute e denaro.

Vergine

Analizzerai la tua vita, questi sono momenti per cambiare verso il positivo e lasciare la pigrizia per fare grandi cose che ti portano al successo. Giorni di duro lavoro, dopo le vacanze: incontri, nuovi progetti e cambi di lavoro. Fai attenzione alle bugie intorno a te; Non fidarti così tanto del tuo partner e dei tuoi amici, perché non sono affidabili e potrebbero tradirti. Lavora sulla tua guarigione energetica, è tempo di allineare tutte le energie che ti circondano e, quindi, liberarti da malattie e problemi di emicrania. Il tuo colore è il bianco dell’abbondanza, che ti aiuterà ad avere forza spirituale. Avrai sorprese economiche questa settimana. Il tuo giorno migliore sarà mercoledì. I tuoi numeri fortunati sono 07 e 23.

Bilancia

Dovrai pensare più del doppio di quello che fai questa settimana perché le tue energie saranno in subbuglio in questi giorni, quindi non prendere decisioni drastiche per ora. Dopo le vacanze senti che le energie si ricaricano, quindi è importante iniziare una dieta sana e una buona routine di esercizio ora, perché il tuo corpo ha bisogno di una buona manutenzione; In effetti, analizzi l’acquisto di una bicicletta per esercitare. Paghi un debito della carta di credito. Ti offrono un lavoro che ti lascerà più reddito. Avrai giorni di conquista; Cioè, nuovi amori nella tua vita ti faranno sentire al meglio. Il messaggio del tuo angelo è: “Liberati dal passato, si avvicina un futuro molto arricchente”. I tuoi numeri magici sono 02 e 15 e i tuoi colori sono rosso e bianco. Il tuo giorno magico sarà giovedì.

Scorpione

Prenderai il controllo della tua vita durante questa settimana; Cioè, noterai che le energie della buona fortuna ti circondano, quindi devi prendere decisioni per crescere professionalmente ed economicamente. In questi giorni guarirai il tuo corpo e il tuo spirito, ed è per questo che inizi ad allenarti. Elabori la tua laurea o decidi di iniziare un master della tua carriera universitaria. Fai attenzione a un amore del passato che parla molto male di te, aggiusta quella situazione in modo che non raggiunga le major. Il messaggio del tuo angelo è: “La vita è meravigliosa e devi attirare la prosperità con pensieri positivi in modo che generi risultati positivi”. Tu risolvi la tua assicurazione sanitaria. Il tuo giorno magico sarà giovedì, i tuoi numeri 24 e 50 e i tuoi colori arancione e giallo, che ti daranno felicità. Ti invitano all’ultimo minuto a un viaggio.

Sagittario

Ti sentirai un po ‘sopraffatto questa settimana dal carico di lavoro e dalle pressioni, il tuo segno vuole sempre fare tutto allo stesso tempo, ecco perché devi rilassarti e organizzare meglio il tuo tempo. Ricevi denaro extra e sarà per un lavoro o verrai pagato per le tue vacanze. Acquisti i biglietti aerei per fare un viaggio con il tuo partner, ricorda che i momenti migliori ti piacciono in compagnia. Sei molto intenso con progetti di business e di lavoro, che ti fanno sempre avere successo. Il messaggio del tuo angelo è che “Hai il potere di creare la tua vita e renderla come desideri, devi solo rimuovere gli ostacoli che hai messo di fronte a te stesso”. Il tuo segno è l’ultimo a maturare, quindi inizia a lasciarti alle spalle le vacanze o gli eccessi. tuoi numeri magici sono 04 e 28, il tuo giorno magico di mercoledì, e i tuoi colori sono giallo e arancione.

Capricorno

Entrerai nel tuo miglior tempo questa settimana e ti sentirai fortunato in tutto, senti che la fortuna è dalla tua parte e avrai giorni pieni di opportunità di crescita economica. Sei molto bravo ad aiutare gli altri senza ricevere nulla in cambio, e a volte abusano di te, quindi cerca di distinguere chi sono i tuoi amici e chi abusano. Il messaggio del tuo angelo è: “Trasforma la tua vita in meglio, apriti a cambiamenti positivi, affinché una rivelazione arrivi nella tua vita in una questione di lavoro”. I single incontreranno l’amore del segno Ariete, Gemelli o Vergine che sarà molto compatibile; Ricorda che il tuo segno è dominato dal sesso e questa è una parte importante della tua vita di coppia. Avrai un colpo di fortuna per lotteria con i numeri 27 e 60, il tuo giorno magico sarà mercoledì e la tua fortuna si colora di bianco e rosso.

Acquario

Pioveranno questa settimana ottime proposte per la crescita personale e finalmente otterrai il riconoscimento dei tuoi superiori. Inizia a insegnare in modo da rimanere sempre aggiornato sugli argomenti della tua carriera universitaria. Sei molto bravo a comunicare e socializzare, e questo ti permette di essere sempre circondato da persone molto brave e partecipare ai migliori eventi sociali. Avrai soldi extra per la vendita di una proprietà di famiglia. Ti danno un animale domestico. In questi giorni prepari una festa per un membro della famiglia o il tuo partner. Il messaggio del tuo angelo è: “Aggiusta ciò che porti dal passato e cerca di mantenere l’autocontrollo e la pazienza”, che ti aiuterà a crescere professionalmente.Il tuo giorno magico sarà martedì, i tuoi numeri di abbondanza 14 e 50 e i tuoi colori di abbondanza, verde e giallo.

Pesci

Otterrai questa settimana i successi in materia di lavoro, il risultato del tuo costante sforzo. Sarai invitato a fare un viaggio di lavoro. Elabori il tuo diploma universitario. Cerca di pagare le bollette in ritardo e di risolvere i pagamenti. Non essere più dispettoso con i tuoi amici e familiari, impara a dimenticare e non dare importanza a questioni irrilevanti. Cerca di non fidarti dei tuoi colleghi, uno di loro vuole tradirti; Evita di discutere dei tuoi affari personali. Il messaggio del tuo angelo è: “Nuovo inizio”, questo implica che è tempo per te di iniziare una fase diversa e lasciare il negativo nel passato, perché il tuo scopo della vita è essere sempre felice. I tuoi numeri magici sono 23 e 44, il tuo giorno fortunato lunedì, e i tuoi colori verde e rosso, ti daranno abbondanza. Un nuovo amore verrà al tuo fianco per rimanere.