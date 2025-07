Per 17 anni mio figlio ha chiamato un conduttore TV ‘papà’. Poi un giorno mi ha detto: ‘È lui che veniva a prendermi a scuola’

Quando mio figlio aveva 5 o 6 anni, indicava un conduttore del telegiornale in TV e diceva: “Papà!”





Mia moglie sorrideva e diceva che i bambini vivono nel loro mondo.

Anni dopo, lo stesso uomo apparve di nuovo in TV.

Scherzando, dissi: “Vieni a vedere il tuo papà della televisione!”

Mio figlio impallidì. Si voltò verso di me e disse:

“Papà, quest’uomo è… quello che veniva a prendermi a scuola.”

Scoppiai a ridere: “Ma cosa dici? Ti venivo a prendere io. O tua madre. Nessun altro.”

Ma lui non rise con me. Era serio. Anzi, sembrava spaventato.

“Da piccolo pensavo fossi tu… ma ora ricordo. Diceva che ti stava aiutando, che eri impegnato al lavoro.”

Sentii un nodo alla gola. “Cosa intendi con ‘veniva a prenderti’?”

Annui lentamente. “Alcune volte. Non sempre. Aveva un’auto nera. Mi dava le caramelle.”

Chiamai mia moglie, Meira, che era in cucina. Le raccontai tutto.

Sgranò gli occhi. “Stai dicendo che qualcun altro lo ha preso da scuola?” chiese, quasi sussurrando.

Mi voltai di nuovo verso mio figlio, Kien. Ora aveva diciassette anni. Maturo, razionale. Non era tipo da inventare storie. Non stava sorridendo. Non stava giocando. Le sue mani tremavano.

“Perché te ne ricordi solo ora?” chiesi. Non lo accusavo. Cercavo solo di capire.

“Non lo so. Ho visto il suo volto e… qualcosa si è acceso. Ricordo l’odore della sua macchina. Menta… e sigarette.”

Rimanemmo in silenzio per qualche istante.

Presi il portatile e cercai il nome del tizio: Lars Deylan, un conduttore locale. Non ci avevo mai fatto caso prima – sorriso generico, capelli perfetti, sempre in giacca troppo attillata.

La sua biografia apparve: “Giornalista pluripremiato. Ex sostenitore dei minori affidati. Padre di due figli.” Blablabla.

Poi qualcosa attirò la mia attenzione: nel 2010 – l’anno in cui Kien era all’asilo – Lars aveva realizzato un servizio sulla sicurezza scolastica e i casi di “prelievi non autorizzati dei minori”.

Cosa diavolo…?

Scrissi alla scuola per verificare se qualcun altro fosse mai stato autorizzato a prendere Kien. Solo noi. Nessun Lars. Nessuno che gli somigliasse.

Ma allora… come aveva fatto un estraneo ad avvicinarlo? E perché?

Andammo dalla polizia. Kien raccontò tutto. Non ricordava date precise, ma parlò di due pomeriggi specifici.

Un dettaglio mi colpì come un pugno: “Mi diceva che eri bloccato in una riunione, e di non dirlo alla mamma perché si sarebbe preoccupata.”

La polizia recuperò alcuni filmati d’archivio della scuola – miracolosamente c’erano ancora. Nessun volto chiaro, ma si vedeva una Volvo nera vicino all’uscita laterale, quella da cui alcuni bambini uscivano per evitare la folla.

Tuttavia, la polizia disse che senza accuse dirette o prove concrete, non potevano fare nulla. Lars aveva la fedina pulita. Nessuna denuncia. Nessun sospetto.

Poi successe qualcosa d’inaspettato.

Meira mi chiese di sedermi. “Credo sia ora che ti dica qualcosa. Riguarda quando ero incinta di Kien.”

La guardai fisso.

“Ti ricordi il laboratorio di giornalismo a cui facevo volontariato in centro? Lars era uno degli ospiti. Diventammo amici. Non troppo… ma una sera… avevamo bevuto. Ci fu qualcosa. Non pensavo significasse niente. Non ci ho più pensato. Fino ad ora.”

Mi si gelò il sangue. “Stai dicendo che Lars potrebbe essere…?”

Scosse la testa. “Non lo so. Non te ne ho mai parlato perché pensavo fosse stato solo un errore. Ma se lui lo sospettava… forse voleva vedere se Kien gli somigliava.”

Tutto iniziò a girarmi in testa.

E se Lars pensava davvero che Kien fosse suo figlio?

E se stava cercando di… cosa? Farsi coinvolgere di nascosto?

Gli scrissi direttamente. Usai un’email anonima. Gli dissi che qualcuno aveva rivelato di essere stato prelevato da scuola sotto false identità, anni prima, e che stavamo raccogliendo informazioni.

Non rispose mai.

Ma una settimana dopo annunciò le dimissioni dal telegiornale. “Per passare più tempo con la famiglia”, disse nel suo ultimo servizio. Il volto imperturbabile. Sempre lo stesso sorriso da copione.

La polizia non proseguì. Mancavano prove.

Ma noi sapevamo.

Io e Meira ci sedemmo di nuovo con Kien. Gli raccontammo la verità – per quanto riuscissimo a ricostruirla.

La prese meglio di quanto mi aspettassi. Addirittura scherzò: “Quindi avevo davvero un papà in TV.”

Gli proponemmo un test del DNA.

Lui scosse la testa. “Non mi serve. Mi hai cresciuto tu. È tutto quello che mi importa.”

E lì… mi si spezzò qualcosa dentro.

Perché sì, magari ero stato ingannato per 17 anni. Ma quelle parole… mi ricordarono ciò che conta davvero.

Non importa come iniziano le cose.

Conta chi c’è ogni giorno. Chi resta quando è difficile. Chi ti accompagna tra febbri, delusioni e progetti di scienze.

Conta chi ti ama.

La famiglia non è solo una questione di sangue.

È fatta di chi sceglie di esserci, anche quando fa male, anche quando le risposte non ci sono.

Se questa storia ti ha toccato, condividila con chi ha vissuto qualcosa di simile.

E non dimenticare di mettere “Mi piace” – aiuterà altri a trovarla. ❤️