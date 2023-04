Oroscopo Branko domani 12 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questo è il momento ideale per lottare per i tuoi sogni, e in particolare questo mese di aprile ha in serbo per te sorprese molto piacevoli in relazione al tuo lavoro, alle tue finanze o ad altre questioni banali. È il momento ideale per combattere e prendere ogni tipo di iniziativa, la fortuna sarà con te e realizzerai molti sogni.

Vergine

Buon momento per questioni relative al denaro e ai beni materiali. In questi giorni avrete buone notizie sulla vostra situazione finanziaria e potrebbero essere risolti alcuni importanti problemi ad essa legati, che circolavano da tempo. Buono per tutte le iniziative legate alla finanza.

Bilancia

Grazie agli ottimi influssi planetari, specialmente da Giove, siete in un momento eccellente, e se non la pensate così, vedrete presto com’è la realtà. Tuttavia, non cercare di andare troppo veloce o coprire molte cose contemporaneamente, ora dovresti andare a poco a poco e consolidare ciò che è stato raggiunto.

Scorpione

Il destino ti invierà l’aiuto di cui hai bisogno, sia materialmente che personalmente. Molte volte devi affrontare problemi seri da solo o esporti all’attacco dei nemici o a molti altri pericoli. Ma ora il destino ti porterà un aiuto importante. Dovresti coltivare contatti e relazioni.