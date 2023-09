Oroscopo Branko domani 12 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Inizia per voi una settimana molto fortunata, soprattutto perché realizzerete un grande sogno che tocca la vostra vita intima e gli ambiti più personali. Oggi vivrai una giornata di grandi successi nel tuo lavoro, con gioie, successi o aiuti decisivi che ti arriveranno inaspettatamente. Buono per amore.

Vergine

Questa settimana che inizia, in cui avrete ancora il Sole che vi porterà fortuna e protezione, è il momento ideale per lanciare progetti importanti legati al lavoro, agli affari, agli investimenti e ad altre cose simili, anche iniziare un nuovo lavoro in un’altra città o in un altro paese. La fortuna sarà con te.

Bilancia

Inizi una settimana molto favorevole nella quale avrai l’aiuto e la protezione dei pianeti, tanto o anche di più rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, la testa andrà da una parte e il cuore andrà da un’altra, ciò che ti si addice meglio non sarà ciò che ti piace di più e viceversa. Ora devi scegliere tra avere successo o essere felice.

Scorpione

Questa nuova settimana che inizia oggi può essere molto positiva e fruttuosa per voi perché i pianeti continueranno a formare ottime configurazioni. Tuttavia, affinché tu te ne accorga davvero e possa ottenere tutti i successi che meriti, devi abbandonare dubbi e diffidenze, ora è il tuo momento.