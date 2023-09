Oroscopo Branko domani 12 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La fortuna sarà con voi anche in questa settimana che inizia e lo sarà soprattutto in campo personale, sentimentale e familiare, dove non solo avrete ottime possibilità di realizzare desideri molto intimi, ma potrete anche risolvere conflitti e disaccordi passati che ti hanno causato sofferenza.

Capricorno

Oggi inizia una settimana che ti porterà cambiamenti in meglio molto profondi, anche se all’inizio potrebbe sembrare il contrario. È una settimana di grandi sorprese positive, o almeno lo sarà in seguito. La tua fortuna arriva così, ma sarà un momento di grande incertezza. Abbi fiducia.

Acquario

In questa settimana che inizia e che per te sarà altrettanto positiva o più della precedente, riceverai un grande aiuto che non ti aspettavi. Ciò che non potresti ottenere da solo, un’altra persona ti aiuterà affinché tu possa finalmente realizzarlo. Non elaborare un piano, lascia agire il destino, ora il bene arriva da percorsi inaspettati.

Pesci

Questa settimana sarà favorevole come la precedente, tranne che la fortuna e le opportunità arriveranno attraverso percorsi o persone inaspettate, quindi è meglio non fare programmi in questo periodo, perché vi aspetta una settimana di grandi sorprese. Forse devi scegliere tra due strade, devi ascoltare il tuo cuore.