Oroscopo Branko domani 13 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 13 febbraio Ariete

Se la situazione che stai attraversando assume sfumature drammatiche, non esitare a rivolgerti ai tuoi migliori amici per aiutarti a uscire dal pantano. Altre volte hai fatto lo stesso per loro. Questo giorno è molto favorevole all’attrazione, alla creazione di campi magnetici favorevoli alla tua persona. Ciò renderà più facile per te fare rete e avviare relazioni. Il tuo stato emotivo tende a riprendersi dalle esperienze negative accumulate negli ultimi mesi e questo ti permette di aprirti a nuovi orizzonti. La tua vita comincia ad avere un senso.

Oroscopo Branko 13 febbraio Toro

Oggi sarai costretto a scegliere tra due opzioni che segneranno il tuo lavoro nei prossimi mesi. Controlla la tua affinità con i compagni di ognuno di loro prima di decidere. I rimproveri non sono il modo migliore per risolvere i problemi. Al contrario, cercare la colpa sopra ogni altra cosa ti separerà solo di più dal tuo partner. Oggi sarà uno di quei giorni in cui non riconosci la persona che hai dentro la pelle. Ti pentirai degli eventi accaduti ieri, ma dovrai affrontarli come parte di te stesso.

Oroscopo Branko 13 febbraio Gemelli

Quasi ogni giorno hai la sensazione che, nonostante la tua disciplina e forza di volontà, i chili in più non ti lascino mai. Non rinunciare allo sforzo, perché presto ti sentirai meglio. È probabile che oggi troverai una persona fuori dal lavoro che di solito vedi solo sul posto di lavoro. Potrebbe non essere una coincidenza e quella persona ha un certo interesse. Se continui a lasciare a più tardi la ristrutturazione della tua casa o del tuo ufficio, potrebbe arrivare un momento in cui gli investimenti sono molto più importanti di quanto la tua economia possa assumere.

Oroscopo Branko 13 febbraio Cancro

È possibile che i tuoi nervi ti manchino oggi in una situazione complicata che si presenterà dopo aver mangiato. Cerca di mangiare un pasto leggero, perché questo ti manterrà più attento e vigile. C’è una persona che non si stanca mai di inviarti segnali per cercare di avvicinarsi a te, ma tu non sei in grado di riconoscerla. Fai uno sforzo e scoprirai qualcuno di interessante. A volte, non è dannoso ma conveniente comunicare agli altri i tuoi risultati. Nessuna falsa modestia. Oggi potrebbe essere una buona giornata per farlo, con moderazione, ma senza paura.