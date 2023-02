Oroscopo Branko domani 13 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 13 febbraio Leone

Oggi avrai la possibilità di riscuotere un vecchio debito o recuperare denaro investito qualche tempo fa. Sarà una spinta per le tue finanze, che fino ad ora ti hanno costretto in difficoltà. Ricorderete a lungo questo giorno per un evento che accadrà molto vicino a voi e che vi segnerà. Non è probabile che ti influenzerà direttamente, ma ti impressionerà. La settimana inizierà con problemi che richiederanno alcuni giorni per essere risolti. Agisci con pazienza e stabilisci le tue priorità per occuparti prima delle questioni più importanti.

Oroscopo Branko 13 febbraio Vergine

Affrontare lo stress con il cibo, e soprattutto con la cena, è un errore che devi correggere. Il tuo stato di salute dipende direttamente dal cibo e lo stai trascurando. Tolleranza sarà la parola chiave di questi tempi. La cosa saggia da fare è non trasformare piccoli attriti in grandi problemi, perché alcuni percorsi, una volta iniziati, non tornano più indietro. Non è bene dire sempre la prima cosa che ti viene in mente. Senza dover stare zitto, prova a riflettere oggi prima di rilasciare cose che possono metterti nei guai più di quanto tu possa risolvere.

Oroscopo Branko 13 febbraio Bilancia

Un parente o forse un amico ti resisterà in una questione con implicazioni finanziarie. È probabile che tenterà di approfittare di una situazione in cui sarai legato, non lasciarti sopraffare. Non lasciare che le tue preoccupazioni finanziarie ti tolgano il sonno. Anche se devi stare un po’ attento a spendere, il tuo futuro non è affatto minacciato da questo aspetto. Se vuoi che la relazione d’amore che hai iniziato abbia una buona fine, è meglio che ti dedichi anima e corpo ad essa. Non puoi giocare con due mazzi, perché non funzionerà per te.

Oroscopo Branko 13 febbraio Scorpione

Oggi potrai sfruttare alcune conoscenze acquisite molto tempo fa e che fino ad ora non ti erano servite affatto. Questo può darti molte prestazioni economiche. Ti fa comodo mostrare il tuo lato più affettuoso, anche se ti dà un po’ di riluttanza. L’attenzione, un piccolo regalo o solo poche parole dolci saranno molto apprezzate da chi ti circonda. Evita le reazioni impulsive oggi, anche quando hai ragione nella discussione. Tenderai a perdere la calma e questo può influire negativamente sui tuoi interessi. Difenditi con calma.