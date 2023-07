Oroscopo Branko domani 13 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Questo sarà uno dei segni più fortunati di oggi, soprattutto perché ti sta arrivando una grande gioia che non ti aspetti in relazione al lavoro e agli affari mondani. Oggi il destino ti darà qualcosa che meritavi già da molto tempo e che avevi anche perso la speranza da molto tempo.

Capricorno

L’influenza di Urano, che oggi sarà uno dei pianeti più importanti, sarà estremamente positiva per voi perché realizzerà uno dei sogni che avete perseguito con più zelo, legato al lavoro o ad altre questioni materiali. Quello che cercavi da mesi ora ti ritrovi faccia a faccia con esso.

Acquario

Oggi il vostro pianeta dominante, Urano, sarà l’influenza dominante, ma potrebbe non giovarvi perché vi renderà meno diplomatici e più radicali, anche per cose poco importanti potreste avere discussioni sia a lavoro che a casa. Oggi più che mai ti sentirai diverso dalle persone intorno a te.

Pesci

Avrai una giornata felice e serena, ma non perché tutto vada a meraviglia, cosa che non accadrà, ma perché avrai uno di quei momenti in cui senti di trovarti e vedi chiaramente la missione che stai avere nella vita È uno di quei giorni in cui puoi capire chiaramente cosa fai in questo mondo.