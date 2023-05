Oroscopo Branko domani 13 maggio 2023: predizioni in anteprima su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi avrai un evidente colpo di fortuna, o forse un aiuto cruciale in un momento in cui sarà molto necessario, tutto legato a qualche problema o avversità legata al lavoro. È una prova quasi evidente della protezione che ti dà l’energia di Giove. Alla fine la giornata finirà molto meglio.Inviti di amici, riunioni e prospettive finanziarie più positive concluderanno la settimana con un’atmosfera vivace e apertura sociale. Un progetto di casa guadagnerà ricchezza di dettagli. Trova soluzioni alternative per ridurre i costi e velocizzare i risultati. Puoi ritirarti da un’amicizia o da un gruppo e legarti in un altro contesto. Più comfort e sicurezza in vista.

Toro

Avrai una giornata piena di lotte e problemi che risolverai con grande volontà e tenacia. Per tutta la prima metà avrai difficoltà, ma alla fine riuscirai ad avere successo e potrai raccogliere i frutti di tutti i tuoi sforzi e sacrifici. Non è un giorno fortunato, né un giorno di strutture o di grande aiuto, ma avrai successo.La settimana si concluderà con popolarità, proiezione nell’ambiente professionale e nuovi progetti per il futuro. Rifletti sulla tua missione nel mondo e sulla tua vocazione. Con Mercurio retrogrado nel tuo segno, gli obiettivi personali verranno ripensati. Cogli l’occasione per cercare i corsi. Varrà la pena investire in studi, ampliare i contatti ed essere presenti nelle reti. Nuovo ciclo di vita avanti.

Gemelli

In generale, oggi ti aspetta una giornata positiva, ma anche più instabile o dispersa di quella che per te è abituale, il che di per sé basta. Dovrai affrontare diversi problemi contemporaneamente che si presenteranno mentre procedi. Tuttavia, grazie alla tua abilità, intelligenza e flessibilità porterai tutto in un buon porto.Qualcosa di più grande sarà progettato per il futuro. La settimana si concluderà con orizzonti più ampi e in sintonia con la saggezza spirituale. Accetta una missione speciale. Saranno aperti collegamenti internazionali e collegamenti con persone di altre regioni. Viaggiare con gli amici potrebbe essere un’ottima opzione per questo fine settimana. In caso contrario, scommetti su attività all’aperto e programmi culturali.

Cancro

Oggi devi stare attento o essere attento perché potrebbero approfittare di te, della tua gentilezza e generosità, potrebbero persino provare a truffarti cercando di farti dispiacere o muoverti in un modo o nell’altro lungo la strada dei sentimenti. Devi stare attento con i tuoi soldi o le tue merci perché vogliono darti un colpo.La vita acquisirà un bagliore speciale con nuove relazioni e l’ingresso in un gruppo selezionato. Approfondisci i legami di amicizia, dai la possibilità di amare e superare te stesso. Lo scambio di confidenze e progetti per due intensificherà la vita intima. La settimana si concluderà con formalità, sicurezza e stabilità. Rivela il tuo fascino e attira opportunità. I nuovi inizi saranno favoriti.