Oroscopo Branko domani 13 maggio 2023: previsioni astrali su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sei in un momento tanto favorevole quanto ispirato, almeno per questioni legate al lavoro, alla vita sociale o alle finanze. La fortuna è con te, o almeno lo percepirai abbastanza chiaramente in questi giorni. L’arrivo a qualche traguardo o un successo importante sono cose che ti aspettano oggi o in questi giorni.Espandi le relazioni, innova le prestazioni professionali e goditi momenti d’amore nelle riunioni e nelle interazioni di oggi. La settimana si concluderà con tante emozioni e apertura sociale. I cambiamenti nel modo di relazionarsi e nelle scelte faranno spazio a maggiori soddisfazioni e sicurezze nelle relazioni. Parti per nuove esperienze e realizza i sogni. Successo in vista.

Vergine

Oggi affronterete una giornata di confusione e anche se siete coinvolti in tutta una serie di lavori e iniziative, è possibile che stiate seguendo una strada sbagliata. Forse non è un brutto modo e apparentemente tutto sta andando molto bene, tuttavia potrebbe esserci un altro modo molto migliore. Devi pensare prima di agire.La forza dei sentimenti “smuoverà le montagne”. Stampa più emozione in tutto ciò che fai oggi. Il piacere sarà nelle cose semplici e nei piccoli risultati. Il lavoro, la documentazione e i nuovi progetti procederanno positivamente, anche se le risposte sono in ritardo con Mercurio retrogrado. Prenditi cura della tua salute e anche della tua reputazione. Elevato prestigio e rilevanza.

Bilancia

Ti aspetta una sorpresa molto positiva, anche la soluzione di qualche grosso problema o l’apertura di un percorso molto migliore che entrerà nella tua vita inaspettatamente o per mano della persona che meno immagineresti. Vedrai presto come hai più fortuna di quanto ti aspettassi e, soprattutto, quando ne hai più bisogno.Le questioni di cuore saranno sotto i riflettori, l’amore ispirerà il cambiamento e un passo avanti nella carriera. I rapporti professionali saranno accesi: potrai stringere alleanze, partnership, lanciare nuovi progetti e stabilizzare il lavoro. La settimana si concluderà con prestigio, maggiore visibilità e risultati rilevanti. Rinnova i tuoi sentimenti e investi in un futuro luminoso.

Scorpione

Hai una volontà ed un’energia colossali, nessuno ti batte combattendo o sacrificando te stesso nei momenti più difficili, ma se vuoi davvero ottenere ciò che desideri di più, o vuoi che le cose arrivino un po’ prima, devi avere più di una mano sinistra ed essere più diplomatico. Questo aprirà le porte che ti mancano.Prendersi cura della famiglia e della casa richiederà più tempo del previsto e potrebbe sopraffare la routine. Rimandare ciò che non è importante ed evitare l’esagerazione. La giornata porterà autostima e fiducia nelle relazioni. Le connessioni con estranei e il desiderio di qualcuno di speciale ispireranno i piani di viaggio. Dai credito ai sogni e intraprendi uno stato d’animo romantico innamorato.